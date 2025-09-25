Francesc Mauri: «La nostra força és fer la informació del temps més propera»

El meteoròleg Francesc Mauri va omplir ahir al vespre la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa en una nova sessió del cicle Pessics de vida, organitzat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa. L'acte, conduït pel periodista col·legiat Héctor Aranda, va permetre repassar la trajectòria del divulgador científic i aprofundir en el seu punt de vista sobre la informació del temps i els reptes de futur.
Quaranta anys davant del temps
Amb gairebé 40 anys de trajectòria professional, Francesc Mauri és el meteoròleg més longeu de Televisió de Catalunya. Tot i que va començar a treballar a TV3 abans d'acabar els estudis, va cursar la carrera de geografia i es considera autodidacte, ja que ningú de la seva família compartia la seva passió pel temps.
Va explicar que el seu vincle amb la natura es remunta a la infància, quan els seus pares el duien de vacances d'estiu a la Vall de Boí, experiència que li va deixar el respecte per l'entorn i el paisatge de muntanya.
"La informació meteorològica, de casa"
En un to pedagògic i proper, Mauri va subratllar que el Servei Meteorològic de Catalunya té més seguidors que el britànic i l'americà. Segons ell, aquest èxit rau en el fet que "la nostra força és fer la informació del temps més propera", és a dir, acostar-la a la realitat quotidiana de la ciutadania catalana.
Crítiques a la gestió de la dana de València
Mauri també va ser contundent en valorar la gestió de la dana que va afectar València i que va provocar més de 200 morts. El meteoròleg va qualificar la resposta de les autoritats com a "nefasta" i fins i tot "criminal", reiterant la necessitat de millorar els protocols i la prevenció davant de fenòmens meteorològics extrems.
Millores en el grafisme de TV3
El públic assistent va aprofitar la sessió per preguntar sobre els nous grafismes de la informació meteorològica a 3catInfo, que han rebut moltes crítiques. Mauri va reconèixer que hi ha errors tècnics, ja que "els gràfics no s'acaben de veure bé", però va defensar que les noves tecnologies aporten millores i va assegurar que ja s'hi està treballant per corregir-los.
Una conversa amb continuïtat digital
La sessió de Pessics de vida va despertar un gran interès i va deixar la sala plena de gom a gom. Per a aquelles persones que no hi van poder assistir, la conversa completa es pot recuperar al canal de YouTube de Manresa Cultura.