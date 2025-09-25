Manresa no exigirà deu anys de padró per optar a habitatge públic

Manresa no exigirà deu anys d'empadronament per optar a habitatge de protecció oficial després que els tres partits del govern municipal i Fem Manresa hagin votat en contra de la proposta del grup Nacionalista durant el ple d'aquest dimecres. Sergi Perramon ha defensat que tal i com esta ara, la normativa per optar a habitatge públic fa que "la Catalunya Central s'hagi convertit en el pati del darrere de la zona metropolitana". "Si no s'exigeix un mínim d'arrelament, l'onada de població que arriba de fora deixarà sense habitatge als manresans de sempre", ha completat.
Per part del govern, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, ha recordat que la norma "ja obliga a estar empadronat a la ciutat". "El problema no és el criteri d'adjudicació, sinó la falta d'habitatge", ha exposat Homs. Més enllà d'això, la regidora s'ha preguntat en veu alta "i què farem amb els especialistes de qualitat que venen a treballar a la ciutat, o amb els veïns de pobles de la comarca que es volen establir a Manresa?".
Gemma Boix, de Fem Manresa, per la seva banda, ha retret al representant del grup proposant que "s'omplen la boca per defensar el lliure mercat, fins i tot amb un tema sensible com l'habitatge, i ara en canvi volen posar-hi limitacions". Demanar deu anys d'empadronament "aixeca murs" i fa que "les famílies amb menys recursos es barallin entre elles".
Una moció a Sant Cugat o en el programa electoral
Junts ha donat suport a la proposta "bàsicament perquè és la mateixa, sinó calcada, que la que va presentar Junts a Sant Cugat del Vallès", segons ha apuntat Ramon Bacardit. El representant del grup Nacionalista, Sergi Perramon, no s'ha estat d'apuntar, però, que "aquesta proposta ja la portàvem en el nostre programa electoral". Sigui com sigui, a Manresa no ha prosperat pels vots en contra del govern municipal, Fem Manresa i Vox, que no ha votat a favor cap proposta durant tota la sessió.