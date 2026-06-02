«Gen_» arriba a Manresa amb una reflexió sobre fertilitat i identitat de gènere

El cicle El Documental del Mes tornarà aquest dijous 4 de juny a Manresa amb la projecció de Gen_, una producció del director italià Gianluca Matarrese que aborda els tractaments de fertilitat i els processos de transició de gènere a través de l'experiència d'un metge d'un hospital públic de Milà. La sessió tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om i està coordinada per MEES i CineClub Manresa.
La proposta documental ofereix una mirada íntima a la feina del doctor Bini, un professional que acompanya persones en moments transcendents de les seves vides, tant en el camí cap a la maternitat o la paternitat mitjançant la fecundació in vitro com en els processos de reafirmació de la identitat de gènere.
Un hospital públic com a escenari de grans decisions vitals
La història se situa a l'hospital públic Niguarda de Milà, on el doctor Bini desenvolupa la seva activitat professional en un context marcat per tensions polítiques, socials i econòmiques.
El documental mostra com el facultatiu intenta garantir l'accés a aquests tractaments i acompanyaments en un entorn condicionat per les limitacions imposades per les polítiques conservadores i per les dinàmiques d'un mercat sanitari cada vegada més orientat al benefici econòmic.
Una mirada humana sobre la identitat i els drets
A través dels testimonis de pacients i professionals, Gen_ reflexiona sobre qüestions com la identitat, l'autodeterminació, la reproducció assistida i el dret de les persones a construir el seu propi projecte vital.
La projecció forma part de la programació mensual d'El Documental del Mes, una iniciativa que apropa al públic produccions documentals internacionals d'actualitat i amb una marcada vocació social. La sessió d'aquest dijous permetrà als espectadors acostar-se a una realitat sovint complexa des d'una perspectiva humana i propera.