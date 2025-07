«Glòria 27, o el mite de l'èxit»: el nou projecte teatral bagenc que interpel·la sobre el mite de l'èxit

La companyia bagenca La Swanson ja escalfa motors per a l'estrena de Glòria 27, o el mite de l'èxit, el seu segon espectacle, que arribarà a la Fàbrica Vella de Sallent aquest setembre. La proposta, que reflexiona sobre els límits de l'èxit personal i professional, es troba en ple procés de producció i ha superat ja el 75% de l'objectiu de la seva campanya de micromecenatge a Verkami, quan encara queden 20 dies per tancar-la.

Una mirada crítica i emocional a l'èxit personal

Glòria 27 és el nou projecte teatral de La Swanson, companyia de Balsareny i impulsada per Núria Gómez i Climent Ribera. Després del seu primer muntatge La flor de l'autopista, estrenat l'any 2022, la formació fa créixer la seva estructura artística i tècnica amb l'objectiu de consolidar-se com una veu jove i inquieta del panorama escènic català. Per primera vegada, compten amb la direcció de l'actriu i directora Tàtels Pérez, que assumeix el repte de portar a escena un text original de Climent Ribera.

L'espectacle se situa als anys noranta i gira entorn de la Clàudia, una exestudiant de teatre que ha decidit abandonar la professió després d'uns inicis frustrants. Tanmateix, l'aparició d'en Noel, un personatge que encara confia en el seu potencial, farà trontollar la seva decisió i obrirà la porta a una nova oportunitat. Tot plegat passa a l'entorn d'un 27 de març, una data carregada de simbolisme per al món teatral.

Amb aquesta proposta, La Swanson vol obrir una reflexió sobre els límits i les pressions associades a l'èxit, així com sobre les renúncies que sovint comporta intentar aconseguir-lo. El muntatge combina una dramatúrgia contemporània amb una estètica cuidada i una aposta clara pel treball d'actors i actrius.

Micromecenatge i suport comunitari

La producció de Glòria 27 compta amb una campanya de micromecenatge activa a Verkami, que ja ha assolit el 75% de l'objectiu marcat. La resposta del públic ha estat molt positiva, i la companyia ha volgut agrair públicament el suport rebut. "Ens agradaria preguntar-vos, què és per vosaltres l'èxit?", interpel·laven als seus seguidors en una de les comunicacions de la campanya. La iniciativa encara disposa de 20 dies per sumar nous mecenes i aconseguir completar el pressupost necessari.

Els diners recollits es destinaran íntegrament a cobrir les despeses de producció: direcció, escenografia, il·luminació, vestuari, vídeo, comunicació i altres àmbits tècnics essencials per garantir un muntatge ambiciosament professional. L'objectiu, expliquen des de la companyia, és oferir un espectacle de qualitat amb un equip artístic i tècnic sòlid i compromès.

Estrena a la Fàbrica Vella de Sallent

El procés d'assajos ja està en marxa i s'intensificarà les properes setmanes. La preestrena tindrà lloc el 12 de juliol a la Fàbrica Vella de Sallent, equipament cultural on també s'ha previst fer la residència tècnica. L'estrena oficial serà el dissabte 7 de setembre a les 7 de la tarda, al mateix espai.

L'equip artístic i tècnic que forma part de Glòria 27 inclou, a més de la direcció de Tàtels Pérez i la dramatúrgia de Climent Ribera, les interpretacions de Núria Gómez i el mateix Ribera, l'assistència de moviment de Juli Bellot, el vestuari a càrrec de Whatever Mine amb el mateix Bellot, la construcció escenogràfica de Jordi Selgas, la il·luminació de Marc Subirana, l'edició i muntatge de so d'Axel Garcia, la fotografia de Txus Garcia, el vídeo d'Àlex Pascual i el disseny gràfic d'Imma Franch (IF Disseny).

Un pas endavant per al teatre independent del Bages

Amb aquest segon muntatge, La Swanson consolida el seu projecte creatiu i referma el compromís amb un teatre que parla des del territori, però amb ambició artística i discursiva. Glòria 27 vol ser, segons expliquen, una proposta honesta, accessible i provocadora, capaç de connectar amb públics diversos i de reflexionar sobre les emocions i expectatives que defineixen la nostra relació amb l'èxit i el fracàs.

El micromecenatge continua actiu a través de la plataforma Verkami i es pot consultar a aquest enllaç.