22 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

Inspira Teatre porta a Artés l'espectacle per a infants «Nallar» aquest diumenge

La proposta per a primera infància es trasllada a la Sala Dos de Gener per motius tècnics

  • Inspira Teatre porta «Nallar» a Artés -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 d’abril de 2026 a les 19:18
Actualitzat el 22 d’abril de 2026 a les 19:40

Una experiència sensorial per a la primera infància

L'espectacle Nallar, de la companyia Inspira Teatre, arriba aquest diumenge 26 d'abril a Artés amb una proposta pensada especialment per a la primera infància. Recomanat per a infants d'entre 1 i 7 anys, el muntatge combina música, veu i moviment per crear una experiència escènica immersiva.

La proposta convida el públic a entrar en un espai íntim i acollidor que es construeix progressivament davant dels espectadors.

Un univers poètic inspirat en el món rural

A través de sons i elements del món rural com la llana, les canyes o els sons de la natura, l'espectacle configura un univers poètic que gira al voltant de conceptes com la llar, el vincle i el sentiment de pertinença.

Canvi d'ubicació per motius tècnics

Inicialment previst al Teatret, l'espectacle es trasllada finalment a la Sala Dos de Gener per necessitats tècniques.

Les entrades per assistir a la funció estan disponibles a través del web habilitat per a la venda.

