Inspira Teatre porta a Artés l'espectacle per a infants «Nallar» aquest diumenge

Artés acollirà aquest diumenge 26 d'abril l'espectacle Nallar de la companyia Inspira Teatre, una proposta escènica adreçada a infants d'1 a 7 anys que combina música, veu i moviment en un espai immersiu.
Una experiència sensorial per a la primera infància
L'espectacle Nallar, de la companyia Inspira Teatre, arriba aquest diumenge 26 d'abril a Artés amb una proposta pensada especialment per a la primera infància. Recomanat per a infants d'entre 1 i 7 anys, el muntatge combina música, veu i moviment per crear una experiència escènica immersiva.
La proposta convida el públic a entrar en un espai íntim i acollidor que es construeix progressivament davant dels espectadors.
Un univers poètic inspirat en el món rural
A través de sons i elements del món rural com la llana, les canyes o els sons de la natura, l'espectacle configura un univers poètic que gira al voltant de conceptes com la llar, el vincle i el sentiment de pertinença.
Canvi d'ubicació per motius tècnics
Inicialment previst al Teatret, l'espectacle es trasllada finalment a la Sala Dos de Gener per necessitats tècniques.
Les entrades per assistir a la funció estan disponibles a través del web habilitat per a la venda.