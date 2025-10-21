La bagenca Xarxa de Pobles Creatius rep el Premi Impacte per la seva aportació cultural al territori

La Xarxa de Pobles Creatius ha estat guardonada amb el Premi Impacte 2025 de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC), un reconeixement que valora els projectes capaços de generar un impacte real en la vida cultural i comunitària del país. El premi posa en relleu la col·laboració entre quinze municipis del Bages, Lluçanès i Berguedà que treballen conjuntament per donar suport a la creació artística i reforçar la relació entre cultura i territori.
Un reconeixement al treball en xarxa
El guardó, lliurat a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, reconeix projectes i organitzacions que han contribuït a transformar el seu entorn social i cultural. En el cas de la Xarxa de Pobles Creatius, el jurat ha valorat la seva capacitat per connectar artistes, institucions i comunitats locals, i per fer de la cultura una eina de cohesió i desenvolupament.
La Xarxa està integrada per quinze municipis -Artés, Avinyó, Sant Vicenç de Castellet, Balsareny, Callús, Gironella, Santa Maria d'Oló, Navarcles, Navàs, Prats de Lluçanès, Sallent, Sant Feliu Sasserra, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola i Cabrianes- que ofereixen espais, suport econòmic i difusió a projectes creatius.
Cultura, comunitat i territori
La Xarxa de Pobles Creatius impulsa residències artístiques, trobades i processos de creació amb l'objectiu d'acompanyar els artistes en moments clau de la seva trajectòria. Ser "poble creatiu" significa entendre la cultura com una eina de transformació social i apostar per la proximitat i la cooperació.
Els municipis que en formen part comparteixen recursos i programacions, i col·laboren amb centres i festivals d'arreu del país, com Nau Ivanow FiraTàrrega o la Fira Mediterrània.
Un premi col·lectiu i inspirador
Des de la Xarxa s'ha rebut el premi amb "emoció i gratitud", destacant que es tracta d'un reconeixement compartit amb totes les persones i institucions que n'han fet possible el creixement. Segons els seus representants, "aquest és un projecte arrelat als pobles, però amb mirada oberta, que reivindica una cultura col·lectiva, participativa i descentralitzada".