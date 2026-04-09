La Coral Cardonina homenatja tres cantaires històrics en un concert especial

La Coral Cardonina oferirà aquest diumenge 12 d'abril un concert d'homenatge a tres dels seus membres més estimats, desapareguts el 2025: Pere Montoriol, Josep Company i Joan Vidal. L'acte tindrà lloc a l'església parroquial de Cardona a les 7 de la tarda i vol ser un tribut al llegat musical i humà d'aquests cantaires.
Un record per a tres figures clau de l'entitat
El concert servirà per retre homenatge a tres figures destacades de la Coral Cardonina que van morir el passat 2025, deixant una empremta profunda en la formació i en el teixit cultural de la vila.
Pere Montoriol havia estat el membre més antic del cor, amb més de seixanta anys cantant com a tenor, a més d'exercir com a secretari de l'entitat. Josep Company, incorporat a inicis dels anys vuitanta, en va ser president en els darrers anys. Per la seva banda, Joan Vidal destacava per una trajectòria musical àmplia, tant com a cantaire com a saxofonista, i havia format part de diverses formacions de referència a la Catalunya Central, com la Polifònica de Puig-reig.
La pèrdua dels tres en pocs mesos va impactar fortament la coral, que ara els dedica aquesta vetllada commemorativa.
Un programa musical i poètic per recordar-los
El concert, que porta per títol In Paradisum, s'ha concebut com un recorregut musical i poètic per evocar el seu llegat. El programa inclourà un primer bloc de recital poèticomusical amb textos de poetes locals, nacionals i internacionals, combinats amb peces de compositors bagencs i catalans, així com obres de polifonia renaixentista.
La vetllada també comptarà amb la participació de familiars dels homenatjats -fills, nets i nebots- que intervindran amb recitacions i interpretacions instrumentals, incloent-hi elements tradicionals com els balls de bastons de Cardona.
En el tram final, el concert adoptarà un to més solemne amb un repertori religiós que inclourà fragments del Requiem de Fauré, la Missa Brevis de Jacob de Haan i el Gloria d'Antonio Vivaldi.
Acompanyament musical i informació pràctica
Els cantaires estaran acompanyats per Jordi Xandri, organista de la catedral de Solsona, que posarà el suport musical a aquesta actuació especial.
Les entrades per al concert es podran adquirir mitja hora abans de l'inici a les taquilles habilitades a l'entrada del temple, amb un preu de 10 euros.