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La Llibreria Papasseit acollirà la presentació de «Seràs la vall», Premi Documenta 2026

Cultura i Mitjans

L'escriptora sallentina Irene Rubio conversarà amb el també autor bagenc Xavier Mas Craviotto sobre la novel·la

  • Irene Rubio presentarà el seu «Seràs la vall» a la Papasseit -

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juny de 2026 a les 09:34

La Llibreria Papasseit de Manresa acollirà aquest dissabte 27 de juny, a les 12 del migdia, la presentació de Seràs la vall, la novel·la d'Irene Rubio guardonada amb el Premi Documenta 2026. L'acte comptarà amb la participació de l'autora sallentina i de l'escriptor bagenc Xavier Mas Craviotto, que també va obtenir aquest prestigiós guardó literari en una edició anterior.

Una història sobre la terra, la memòria i els vincles familiars

Publicada per L'Altra Editorial, Seràs la vall narra la història de la Vall Seca i de les dones que hi habiten. A través de personatges com les Malapeça, la Mare Riereta o l'Àvia Més Anciana, la novel·la construeix un univers marcat per la transmissió de tradicions, la relació amb la natura i els canvis que amenacen un món en transformació.

La protagonista, l'Irma, observa des de la ciutat el progressiu col·lapse de la Vall Seca i inicia un viatge per descobrir els secrets d'aquest territori estretament lligat als seus orígens. L'obra reflexiona sobre el pes de l'herència familiar i planteja fins a quin punt és possible deslligar-se del lloc d'on es prové.

Una autora vinculada a la llengua i la cultura

Irene Rubio (Sallent, 1991) és graduada en Llengües Aplicades i té un postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Actualment exerceix com a professora de llengua i literatura catalana a secundària i compagina la docència amb diverses iniciatives de dinamització cultural, com ara clubs de lectura i tallers d'escriptura.

També ha participat en projectes de divulgació literària i és col·laboradora habitual d'Escriptura Natural.

Entrada lliure

La presentació tindrà lloc a la Llibreria Papasseit, al carrer Barcelona, 25 de Manresa, i serà d'entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. L'acte permetrà conèixer de prop una de les veus emergents de la literatura catalana actual i una de les obres reconegudes recentment amb el Premi Documenta.

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