L'exposició solidària contra el càncer a Manresa creix en participació i vendes

L'Associació Contra el Càncer de Manresa ha reunit aquest dimecres artistes i estudiants del col·legi L'Ave Maria per valorar l'èxit de la 48a Exposició-Subhasta de Pintures Contra el Càncer. El certamen ha registrat una de les participacions més altes de les darreres dècades i un augment destacat de vendes i implicació.
Una edició amb creixement a tots els nivells
La 48a edició de l'Exposició-Subhasta de Pintures Contra el Càncer a Manresa ha tancat amb resultats destacats, segons ha explicat la presidenta de l'entitat durant una trobada celebrada al centre cívic Selves i Carner. L'acte ha servit per compartir el balanç amb els artistes participants i els estudiants implicats en el projecte.
Enguany, el certamen ha arribat a un centenar d'artistes, una xifra que no s'assolia des de l'any 2008. També s'ha incrementat la varietat de temàtiques i tècniques, amb obres de nivell elevat i una presència més àmplia de creadors procedents de diferents municipis de la Catalunya Central i d'altres punts del país.
Més participació i implicació jove
Entre els aspectes més destacats d'aquesta edició, hi ha l'augment de nous artistes participants, així com una major presència de dones i de creadors joves. Paral·lelament, s'ha registrat un increment significatiu de les vendes tant durant la subhasta com en la fase posterior.
L'organització també ha posat en valor la implicació del col·legi L'Ave Maria, que aquest any ha rellevat l'alumnat de Cal Gravat. Els estudiants han participat en l'elaboració de les biografies dels artistes i en el muntatge i desenvolupament de la subhasta.
Agraïment a participants i ciutadania
La trobada ha servit per agrair la implicació de totes les persones que han fet possible aquesta edició, des dels artistes fins als estudiants i el públic assistent. L'associació ha destacat que el conjunt de participants ha contribuït a incrementar els recursos destinats a la lluita contra el càncer.