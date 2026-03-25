Manresa impulsa una taula interreligiosa per abordar la pau en un món en conflicte

Manresa acollirà el dissabte 28 de març, de 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre, una taula rodona interreligiosa oberta a la ciutadania per reflexionar sobre la pau en el context actual de conflictes globals i tensions socials. L'activitat, titulada La Pau: del cor al món, tindrà lloc al Centre Cultural El Casino i també es podrà seguir en línia amb accés lliure.
Un espai de diàleg davant el context internacional
Manresa serà l'escenari d'una trobada que vol promoure la reflexió col·lectiva sobre la pau en un moment marcat per la conflictivitat global i la polarització creixent. L'acte es farà a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino i està obert a tota la ciutadania, tant de manera presencial com a través d'una connexió en línia.
La iniciativa porta per títol La Pau: del cor al món i s'ha concebut com un espai de trobada per analitzar el paper que poden tenir les persones i les comunitats en la construcció d'una cultura de pau. L'organització destaca la importància de generar espais d'escolta activa i diàleg en un context en què els conflictes internacionals i les tensions socials contribueixen a la deshumanització i a l'augment del llenguatge de l'odi.
Participació de diverses tradicions i mirades
La taula rodona està organitzada per Xarxa de Manresa i reunirà representants de diferents tradicions religioses, espirituals i conviccionals. L'objectiu és compartir experiències i punts de vista sobre conceptes com la convivència, la dignitat humana i la pau, des de perspectives diverses.
Aquesta pluralitat de veus busca enriquir el debat i aportar mirades complementàries sobre un tema que afecta el conjunt de la societat. La proposta no es limita a una anàlisi dels conflictes des d'un punt de vista polític o geopolític, sinó que posa èmfasi en la dimensió personal i ètica de la pau.
La pau com a procés individual i col·lectiu
Segons l'organització, la reflexió sobre la pau ha d'anar més enllà dels grans escenaris internacionals i començar en l'àmbit personal. En aquest sentit, es planteja que la pau no és només un objectiu polític, sinó un procés que s'inicia en el cor de les persones i es construeix a través de les actituds, les paraules i les relacions quotidianes.
Aquest enfocament pretén convidar els assistents a repensar el seu propi paper en la construcció d'una societat més justa i cohesionada. La trobada vol posar de manifest que els canvis globals també depenen de les accions individuals i de la manera com les persones es relacionen amb el seu entorn.
Una activitat oberta a tota la ciutadania
La taula rodona està adreçada al públic general i té com a finalitat fomentar la reflexió compartida i el respecte a la diversitat. L'organització aposta per crear un espai inclusiu on es puguin trobar punts en comú entre diferents sensibilitats i tradicions.
L'accés a l'activitat és gratuït i també s'ha habilitat una opció per seguir-la en línia a través del web indicat per l'organització.