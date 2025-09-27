La mesquita Al-Fath de Manresa celebra el seu 20è aniversari amb un acte interreligiós

La comunitat musulmana de Manresa ha commemorat aquest dissabte el 20è aniversari de la mesquita Al-Fath, situada al carrer Montserrat. L'acte, de caràcter públic i interreligiós, ha reunit persones de diverses confessions i veïns de la ciutat en una trobada que ha combinat reflexió, memòria i convivència.
Conferència i reconeixement al diàleg interreligiós
El programa preveia la participació del Dr. Allal Aoudia amb la conferència El missatge de les mesquites a Europa i els seus desafiaments contemporanis. Tot i no poder assistir-hi presencialment per un viatge sobrevingut a Madrid, l'autor ha fet arribar el text, que s'ha llegit davant dels assistents.
Durant la trobada també s'ha fet un reconeixement al Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa, creat fa més de 30 anys i pioner a l'Estat espanyol. S'ha subratllat el paper d'aquest col·lectiu en la promoció de la convivència i en la consolidació de la mesquita al teixit urbà, i s'ha recordat que ha estat referent per a la creació d'altres grups similars arreu d'Espanya.
Una història de convivència
La mesquita Al-Fath va ser inaugurada el maig del 2005, després que la comunitat musulmana hagués fet els primers passos en un petit local del carrer Cantarell. L'edifici actual, amb més de 500 m2 de superfície, combina elements d'arquitectura islàmica amb un antic recinte industrial catalogat i ha estat adaptat a les normatives vigents amb diverses reformes.
La seva consolidació com a centre de culte i cultural, finançat íntegrament amb l'aportació dels fidels, va comptar amb el suport institucional i, especialment, amb la feina del Grup de Diàleg Interreligiós, que va ajudar a legitimar la seva integració dins del teixit social manresà.
Un espai de trobada
L'acte ha finalitzat amb un espai de convivència amb te i pastes compartits entre els assistents, reforçant l'esperit d'obertura i hospitalitat de la comunitat. Amb aquesta celebració, la mesquita Al-Fath ha volgut reafirmar el seu compromís amb el diàleg, la convivència i el paper de la diversitat religiosa en la construcció de la ciutat.