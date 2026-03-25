Els Tirallongues iniciaran la temporada a Manresa amb la Diada de Rams aquest diumenge

Aquest diumenge, 29 de març, els Tirallongues de Manresa celebren la Diada de Rams a la plaça de Sant Domènec, marcant l'inici de la temporada castellera a la capital del Bages. La colla pretén portar alçat tres castells de la gamma de set i mig i compartir plaça amb tres formacions de reconegut nivell.
Diada de Rams i inici de temporada
La plaça de Sant Domènec acollirà aquest diumenge, 29 de març, a les 12 del migdia, la tradicional Diada de Rams organitzada pels Tirallongues de Manresa. Aquesta cita anual representa el tret de sortida de les actuacions de la colla durant la temporada de primavera a la ciutat.
Després de les primeres sortides de l'any a Muntanyola i Cerdanyola, els Tirallongues arriben a casa amb l'objectiu de consolidar els castells de set pisos i mig, mostrant la progressió tècnica assolida i preparant el terreny per afrontar els reptes més ambiciosos de la temporada.
Colles convidades i castells de qualitat
A més dels Tirallongues, la diada comptarà amb la presència de tres colles més de reconegut prestigi. Els Minyons de Terrassa, una de les colles capdavanteres del món casteller; els Xics de Granollers, formació històrica amb una gran solvència, i els Castellers de Caldes de Montbui, una colla en plena expansió que completa un quadrat de garanties.
L'esdeveniment promet una jornada castellera amb construccions de qualitat i moments de gran espectacle, oferint al públic l'oportunitat de veure en acció castells de set i mig i la feina d'algunes de les colles més destacades del país.