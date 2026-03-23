Navarcles es transformarà per la Fira de l'Abat amb teatre, música i història viva

Navarcles es prepara per viure una nova edició de la Fira de l'Abat, Monacàlia, que se celebrarà els dies 28 i 29 de març amb una àmplia programació cultural i festiva. Durant tot el cap de setmana, el municipi es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure per recrear el seu passat i posar en valor el patrimoni vinculat al monestir de Sant Benet de Bages. Carrers i places s'ompliran d'espectacles, música i activitats pensades per a tots els públics.
Recreacions històriques i cultura popular al centre de la programació
Un dels principals atractius de la fira seran les representacions teatrals de recreació històrica, que permetran als visitants fer un viatge en el temps i descobrir episodis clau del passat de Navarcles. Entre les propostes destaca El casament de Sal·la i Ricardis, que evoca els orígens del monestir al segle X. A genollons, centrada en la prohibició del Carnestoltes; i Dependre de la Corona, que recrea el moment en què el municipi va deixar de dependre del monestir.
Aquestes representacions compten amb una forta implicació del teixit associatiu local, un element que dona autenticitat i arrelament a la fira. A més, la programació inclourà actuacions musicals en directe, danses tradicionals a càrrec de l'Esbart Dansaire Navarclí i espectacles itinerants que recorreran els principals espais del poble.
Espais temàtics i propostes per a tota la família
La Fira de l'Abat es desplegarà en diversos punts del municipi, amb la plaça de la Vila, la plaça Sant Valentí, la plaça Anselm Clavé i el parc Marcel·lí Monrós com a escenaris principals. En aquests espais s'hi concentraran activitats culturals, lúdiques i familiars, amb tallers infantils, zones de joc i propostes de circ pensades per als més petits.
La gastronomia tindrà també un paper destacat dins la fira. La Plaça del Vi i el Vermut Català oferirà tastos guiats amb productes reconeguts als Premis Vinari, mentre que la Plaça de la Cervesa combinarà oferta gastronòmica amb música en directe. A tot plegat s'hi sumaran altres espais temàtics, com la recreació d'una era de masia o el mercat de plaques de cava, que completaran una oferta variada i atractiva.
Una festa amb implicació local
Més enllà de la programació, la Fira de l'Abat es consolida com un punt de trobada per al municipi, amb la participació activa d'entitats, voluntariat i comerç local. Aquesta implicació és clau per mantenir l'essència d'un esdeveniment que combina divulgació històrica, cultura popular i dinamització econòmica.