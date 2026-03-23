Manresa celebra el Batecs amb una edició oberta a la diversitat i l'infinit

Del 9 al 12 d'abril Manresa acollirà el vuitè festival de dansa Batecs, que transformarà la ciutat en un espai de moviment compartit amb espectacles, tallers oberts, projecte educatiu i noves propostes de participació ciutadana.
El festival de dansa Batecs torna a Manresa amb una vuitena edició que amplia horitzons i reivindica el moviment com un llenguatge universal capaç de connectar persones, generacions i identitats. Sota el lema Del 8 a l'infinit (∞), el certamen aposta per una programació diversa, participativa i oberta a la ciutadania, amb activitats repartides en diferents espais de la ciutat i amb la plaça Sant Domènec com a epicentre. El festival incorpora, a més, una mirada inclusiva en col·laboració amb serveis municipals vinculats a la diversitat i la identitat de gènere.
Una obertura que posa el focus en els cossos i les identitats
El festival arrencarà el dijous 9 d'abril amb una proposta que sintetitza l'esperit d'aquesta edició. El projecte Pols, impulsat per la creadora Pepa Cases, s'ha desenvolupat amb participants vinculats a serveis municipals d'atenció a la diversitat, i culminarà l'endemà amb la presentació de la peça Pols i partícules al pati del Kursaal. L'obra, amb música de Clara Peya, planteja una exploració escènica de la identitat, el cos i la convivència a través del moviment.
La mateixa nit de divendres, el festival connectarà amb la programació estable del teatre amb Monument, del coreògraf Àngel Duran, una proposta que reflexiona sobre la construcció i reconstrucció de la identitat personal i col·lectiva. Amb aquesta doble proposta inaugural, Batecs estableix un diàleg entre creació comunitària i escena professional.
Com a novetat, després dels espectacles s'impulsarà un espai de trobada informal entre artistes i públic a l'Espai Kursaal Gastronòmic. Aquesta iniciativa vol fomentar el diàleg, la reflexió i la creació de vincles més enllà de l'escenari, en un ambient distès que reforça la dimensió social del festival.
La plaça Sant Domènec, centre neuràlgic del cap de setmana
A partir de dissabte 11 d'abril, la plaça Sant Domènec es convertirà en el principal escenari del festival. Durant el matí, s'hi programaran activitats obertes perquè la ciutadania pugui experimentar la dansa de manera directa, amb propostes pensades per a tots els públics i nivells.
A la tarda, l'escenari acollirà diverses peces que mostren la pluralitat de llenguatges de la dansa contemporània. Entre les propostes programades hi ha The Falling Man, de Wonderground Company; Quo Fugio, de Jessica Castellón i Boris Orihuela; La veu de les (d)ones, d'Ambae Company, i The Red Desk, de la companyia Habemus Corpus. Aquest conjunt d'espectacles reflecteix la voluntat del festival de donar cabuda a diferents estètiques i mirades creatives.
La jornada de dissabte culminarà amb dues propostes de caràcter participatiu. D'una banda, Ballar sol és un pal, una experiència col·lectiva que convida el públic a implicar-se activament i descobrir la dimensió compartida del moviment. De l'altra, l'Escenari Obert, un espai lliure perquè qualsevol persona pugui sortir a ballar. Enguany, aquesta activitat incorporarà música en directe d'Albert Galbany, que generarà un entorn sonor únic per a aquesta celebració espontània.
Continuïtat i retorn de propostes
El diumenge al matí, la plaça Sant Domènec tornarà a ser protagonista amb la representació de Conseqüències, de la companyia Moveo. Aquesta peça ja havia format part d'una edició anterior del festival, però no es va poder desenvolupar plenament a causa de la meteorologia. El seu retorn simbolitza la voluntat de recuperar i completar experiències artístiques que han quedat pendents.
La dansa com a eina educativa i comunitària
Un dels moments més destacats del festival arribarà diumenge amb el projecte educatiu comMOUS. Aquesta iniciativa ha implicat alumnes de diversos centres educatius que, després de sessions de treball amb el Col·lectiu La Núcula, presentaran una creació col·lectiva basada en la improvisació i el moviment.
El projecte posa de manifest el potencial de la dansa com a eina pedagògica i comunitària, capaç de connectar l'escola amb la ciutat i el teixit cultural. La participació dels infants reforça el caràcter inclusiu i transversal del festival, que aposta per fer de la dansa una experiència accessible i compartida.
Un festival consolidat amb mirada de futur
Amb vuit edicions a les espatlles, Batecs s'ha consolidat com una cita destacada en el calendari cultural de Manresa i de la Catalunya Central. La direcció artística, a càrrec de Laura Bataller Arola, manté una aposta clara per la innovació, la inclusió i la connexió amb el territori.
El festival és organitzat per l'Ajuntament de Manresa i Manresana d'Equipaments Escènics, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la coordinació de la Plataforma per la Dansa a la Catalunya Central. Aquesta estructura col·laborativa permet articular una proposta que combina qualitat artística i vocació social.
L'edició d'enguany reforça la idea de la dansa com un moviment continu, capaç de transcendir escenaris i formats per esdevenir una eina de transformació cultural i comunitària.