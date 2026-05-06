L'Orfeó Manresà actua a Itàlia en un concert d'intercanvi cultural amb Sesto San Giovanni

L'Orfeó Manresà va oferir el passat dissabte un concert a la localitat italiana de Sesto San Giovanni, a tocar de Milà, en el marc d'un projecte d'intercanvi cultural amb el conjunt vocal i instrumental La Miniera APS. L'actuació, que es va celebrar a l'església de Santa Maria Nascente i Beato Mazzucconi, s'inscriu en una iniciativa que busca reforçar els vincles culturals i musicals entre Manresa i la ciutat italiana.
Un projecte de cooperació cultural entre dues ciutats amb passat industrial
La participació de l'Orfeó Manresà respon a una invitació de La Miniera, entitat que des de fa anys impulsa activitats musicals amb grups convidats amb l'objectiu de promoure el coneixement mutu entre cultures i fomentar l'intercanvi d'experiències corals. El projecte compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sesto San Giovanni i el suport de la Banca di Credito Cooperativo de la ciutat.
L'elecció de Manresa com a ciutat convidada no és casual. Tant Sesto San Giovanni com la capital del Bages comparteixen un passat industrial marcat, fins i tot, per la presència d'instal·lacions d'una mateixa empresa italiana del sector dels pneumàtics. Aquest paral·lelisme històric ha estat un dels elements clau per establir aquest pont cultural.
Un repertori de música catalana compartit amb el públic italià
Sota la direcció de Xavier Pagès, l'Orfeó Manresà va interpretar un programa format per dotze peces representatives del patrimoni musical català. El repertori va incloure obres del Llibre Vermell de Montserrat, com Stella Splendens, així com composicions de polifonia com O Vos Omnes de Pau Casals.
El concert també va incorporar cançons emblemàtiques com Madrigal de Cristòfol Taltabull o Festeig d'Eduard Toldrà. La vetllada va culminar amb la interpretació conjunta de La Santa Espina i El Rossinyol, a càrrec de les dues formacions corals, així com de la peça Terra lontana, composta pel director de La Miniera, Renzo Bertoldo.
Una experiència d'encontre entre cultures i tradicions
L'actuació conjunta amb el cor italià, que va obrir el concert, va posar de manifest la voluntat de construir espais de trobada entre tradicions musicals diferents. L'esdeveniment ha volgut anar més enllà de la simple interpretació artística per esdevenir una experiència de convivència cultural entre territoris.
Aquesta iniciativa forma part de la programació oficial de l'administració municipal de Sesto San Giovanni i s'ha concebut com una activitat compartida que reforça els lligams entre les dues comunitats. Els organitzadors destaquen que el projecte té la voluntat de continuar en el futur, consolidant un espai d'intercanvi estable entre Manresa i la ciutat italiana.