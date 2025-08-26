L'Stagnum 2025 omple totes les cadires en els tres concerts del festival

Tres concerts i tres aforaments complets. L'Stagnum 2025 ha viscut una edició marcada per l'èxit de públic i la qualitat de les propostes musicals. Tant a la presentació del festival a Vic com als concerts celebrats a l'Estany, la resposta del públic ha estat extraordinària, consolidant el certamen com una cita de referència per a l'estiu musical a la Catalunya Central.
Un inici amb ritme de jazz
El festival va arrencar el 2 d'agost amb un concert d'estàndards de jazz a càrrec del trio format per Esaie Cid, Horacio Fumero i Clement Trimouille. El virtuosisme dels tres músics va captivar les prop de 160 persones que van omplir l'espai. L'estrena va demostrar l'aposta del festival per una programació diversa i oberta a diferents gèneres.
La màgia del piano al claustre
La segona cita va arribar el 9 d'agost, amb la pianista Varvara com a protagonista. L'artista russa va aconseguir reunir 130 espectadors al Claustre de Santa Maria de l'Estany, en una nit especialment calorosa que no va restar intensitat a la seva actuació. Durant gairebé dues hores, sense partitures, va interpretar obres de Frescobaldi, Schumann, Ligeti i Beethoven, desplegant una tècnica impecable i una sensibilitat que va deixar el públic impressionat.
Un concert coral memorable amb accent local
L'últim concert de l'Stagnum, celebrat el 22 d'agost, va tenir un component especialment emotiu. La directora de cor Mireia Barrera, veïna de l'Estany i amb una trajectòria internacional reconeguda, va reunir un grup excepcional per interpretar la XXIII Bachiana.
La soprano Laia Frigolé, la mezzosoprano Mariona Llobera, el tenor Ferran Mitjans, el baríton Ferran Albrich, el violoncel·lista Lluís Heras i el mestre Jordi Reguant a l'orgue positiu van oferir un concert intens i ple de bellesa davant d'unes 150 persones. El moment més especial va arribar al final, quan intèrprets i públic es van unir en una mateixa veu, posant punt final a l'edició amb una comunió artística única.
Una edició que referma el projecte
La bona acollida d'enguany confirma l'Stagnum com un projecte consolidat i amb futur. El festival ha estat dirigit artísticament per David Cid, coordinat per l'Ajuntament de l'Estany i ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
De cara al futur, l'organització ja treballa en la pròxima edició amb la voluntat de continuar oferint experiències musicals d'alta qualitat i mantenir l'esperit acollidor que caracteritza el festival.