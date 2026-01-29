Manel Camp dirigeix «Llach - Gener 76» al Palau de la Música amb la Coral Escriny i Santi Arisa

El Palau de la Música Catalana ha acollit aquesta setmana la presentació del concert commemoratiu Llach - Gener 76, dirigit per Manel Camp i amb la participació destacada de la Coral Escriny de Santpedor i del bateria Santi Arisa. L'actuació dona el tret de sortida a una gira que revisita, cinquanta anys després, els concerts històrics de Lluís Llach del gener de 1976 i que arribarà a Manresa el proper 9 d'octubre, al Teatre Kursaal.
Un homenatge als concerts que van marcar una època
El projecte Llach - Gener 76 recupera l'esperit dels concerts que Lluís Llach va oferir al Palau dels Esports de Barcelona el gener de 1976, en un moment clau de transició política i social. Aquelles actuacions, que van donar lloc al disc Barcelona Gener 76, van esdevenir molt més que un esdeveniment musical: un símbol de llibertat, compromís i esperança col·lectiva.
Cinquanta anys després, el concert proposa una revisió fidel d'aquell repertori, mantenint-ne la força emocional i el valor històric, però adaptant-lo amb sensibilitat a les estètiques actuals.
La complicitat entre Manel Camp i la Coral Escriny
Un dels moments més emotius de la vetllada al Palau va ser la participació sorpresa de la Coral Escriny de Santpedor, una intervenció no prevista inicialment al programa. La presència del cor va ser possible gràcies a la relació artística consolidada amb Manel Camp, director musical del projecte.
Aquesta complicitat es remunta a l'any 2017, quan el compositor manresà va escriure l'obra Illa Inaudita amb motiu del 50è aniversari de la coral, dirigida per Marc Reguant. Des d'aleshores, ambdues parts han compartit nombrosos projectes, com la gravació del disc Illa Inaudita, actuacions al Palau de la Música i a Luxemburg, o col·laboracions en iniciatives personals de Camp, com el concert de Minorisa Cants pels seus 75 anys o el recital solidari Música per a canviar el món al Kursaal.
Fidelitat sonora i memòria viva
La direcció musical de Manel Camp, autor dels arranjaments originals dels concerts de 1976, aporta una connexió directa amb la sonoritat i l'esperit d'aquelles actuacions. Al projecte també hi participa Santi Arisa, bateria del grup que va acompanyar Llach l'any 1976, reforçant la recuperació de la memòria de l'equip musical original, del qual també formaven part Laura Almerich, Tete Matutano, Quique Cano i Quico Romeu.
Completen la formació Borja Penalba (guitarres i veus), Jordi Gas (baix i veus), Anna Bosch (teclats) i Sofia Intrago (flauta). Les veus principals són Gemma Humet i Joan Reig, dos intèrprets profundament vinculats a l'univers de Llach, que assumeixen el repte de reinterpretar el repertori amb respecte i intensitat.
Una gira amb parada a Manresa
Després de la presentació al Palau de la Música, Llach - Gener 76 inicia una gira commemorativa que passarà per diversos escenaris del país. A banda de Cocentaina, Vic, Reus i Terrassa, el projecte tindrà una parada destacada al Teatre Kursaal de Manresa el 9 d'octubre.