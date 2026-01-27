Manresa lliurarà dimecres el 13è Premi Planes al documental de 3Cat «Et faran un home»

Manresa acollirà aquest dimecres l'acte de lliurament del 13è Premi Josep Maria Planes de periodisme d'investigació, que enguany ha reconegut el documental de 3Cat Et faran un home, dirigit per Mireia Prats i Joan Torrents. El guardó també inclou dues mencions especials, una de les quals distingeix una investigació de Nació Digital, en una edició especialment participada i marcada per l'alt nivell dels treballs presentats.
Un acte obert al públic al Casino de Manresa
L'acte de lliurament del XIII Premi Planes tindrà lloc dimecres a les 7 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa. La vetllada s'obrirà amb una conversa al voltant del documental guanyador, amb la participació dels seus directors, Mireia Prats i Joan Torrents, i serà conduïda per Mar Martí, presidenta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
El periodista Marc Canturri serà l'encarregat de presentar un acte obert a tota la ciutadania, que vol posar en valor el periodisme d'investigació i el seu paper essencial en la denúncia de vulneracions de drets i abusos silenciats.
Et faran un home, un treball valent i rigorós
El jurat ha atorgat per unanimitat el XIII Premi Planes al documental Et faran un home, emès dins el programa Sense ficció de 3Cat. El treball recull els testimonis d'homes que durant més de trenta anys han silenciat les agressions físiques, abusos, maltractaments psicològics, tortures i violacions que van patir durant el servei militar obligatori.
Segons el veredicte del jurat, es tracta d'una peça periodística "impecable per la seva qualitat" i especialment rellevant pels testimonis que aporta, així com per la manera d'abordar amb profunditat una temàtica complexa i invisibilitzada durant dècades. El jurat també ha destacat que el documental és valent, rigorós en el contrast de la informació i atractiu per a l'audiència, uns valors que connecten directament amb l'esperit del periodista manresà Josep Maria Planes.
Mencions especials a l'Ara i a Nació Digital
La tretzena edició del Premi Planes ha rebut un total de 19 treballs, la xifra més alta de la seva història. Davant la qualitat i diversitat de les propostes, el jurat ha decidit concedir dues mencions especials.
Una d'elles ha estat per a la investigació del diari Ara Traspassos de diners, suplantacions i clima de "terror": reconstrucció de la marxa de Manel Esteller de l'Institut Josep Carreras, signada per Cristina Sàez i Núria Joanico. El treball destapa l'ús indegut de recursos institucionals per part del prestigiós oncòleg durant la seva etapa al capdavant del centre i ha estat valorat com un clar exemple de periodisme de denúncia per l'impacte generat en una institució de referència al país.
La segona menció especial ha estat per a la investigació de Nació Digital La història no explicada d'Aliança Catalana, elaborada pels periodistes Joan Serra Carné, Martí Oliver i Pere Fontanals. El jurat n'ha subratllat la solidesa periodística i l'aportació d'informació fins ara desconeguda sobre la gestació del partit, tot destacant les dificultats d'accés a les fonts en una temàtica especialment complexa.
Una investigació que revela el poder a l'ombra
La sèrie de reportatges reconeguda amb la menció especial de Nació Digital revela el paper clau d'una figura fins ara desconeguda en la creació d'Aliança Catalana: Eduard Llaguno, assenyalat com a mecenes i poder a l'ombra del partit, així com el paper de Maiol Sanaüja com a fundador també en segon pla.
El treball també analitza les tensions internes entre algunes de les cares visibles de la formació, com Oriol Gès i Jordi Aragonès, i exposa els límits reals del lideratge de Sílvia Orriols, aportant context i profunditat a un fenomen polític d'actualitat.
El llegat del periodisme d'investigació
El Premi Josep Maria Planes té com a objectiu reivindicar el periodisme d'investigació i mantenir viu el llegat del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936), considerat un dels pioners del gènere a Catalunya. El guardó és convocat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, i està dotat amb 1.000 euros.