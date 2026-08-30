Memòria.cat publica els curtmetratges de la Manresa desconeguda de cine després d'omplir la Plana de l'Om

L'Associació Memòria i Història de Manresa ha posat a disposició de la ciutadania, a través del portal Memòria.cat, els curtmetratges que es van presentar dijous en el marc de l'activitat Una Manresa desconeguda de cine. Les dues sessions celebrades a l'auditori de La Plana de l'Om van omplir completament la sala i van deixar nombroses persones sense poder-hi accedir.
Un viatge audiovisual per la història de la ciutat
La selecció de films permet descobrir imatges inèdites o molt poc conegudes de Manresa enregistrades entre 1911 i 1974. Es tracta de fragments de la història local que mostren l'evolució dels carrers, les places i els edificis de la ciutat, així com celebracions populars, espectacles i personatges que formen part de la memòria col·lectiva manresana.
Entre els documents recuperats hi ha la benedicció d'una ambulància de la Creu Roja de Manresa l'any 1974, la segona visita del general Franco a la ciutat el 1966, els actes del cinquantè aniversari de la Creu Roja manresana el 1949, imatges del passeig de Pere III durant la dècada de 1920 i 1930, així com diverses filmacions del paisatge urbà de la ciutat anteriors a 1922.
La recopilació inclou també documents excepcionals com la visita a Manresa del capità general de Catalunya Valeriano Weiler i les imatges del Festival contra la Tuberculosi de 1912, la inauguració dels estudis cinematogràfics Cabot l'any 1914 i el que es considera el film més antic que es conserva de Manresa, datat el 1911 o fins i tot abans.
Nous continguts i una nova projecció en preparació
Els curtmetratges procedeixen dels fons Padró Vall, Joan Padró Majem, Fernando Pujol Oliva i de la Creu Roja del Bages. Alguns dels films que durant les sessions de Festa Major només es van poder veure parcialment ara es poden consultar íntegrament al portal.
A més, Memòria.cat ha incorporat dues peces que no es van projectar a la Plana de l'Om: una filmació de la secció de gimnàstica rítmica de l'Orfeó Manresà durant el Festival contra la Tuberculosi de 1912 i un breu enregistrament de la Casa Padró Riera.
L'entitat ha anunciat que, davant la gran demanda generada per les projeccions, està preparant una nova sessió pública per a les properes setmanes amb reserva prèvia d'entrada. També ha avançat que la col·lecció es completarà properament amb un curtmetratge dedicat als Magatzems Jorba de Barcelona i amb un documental sobre els continguts del portal Memòria.cat.
Els curtmetratges es poden consultar gratuïtament a través del web de l'associació, que d'aquesta manera amplia l'accés públic a un valuós patrimoni audiovisual de la història de Manresa.