Municipis petits del Bages acolliran preestrenes que es veuran a la Fira Mediterrània

La xarxa de municipis Pobles Creatius estrena el Cicle Interiors, una nova iniciativa que ofereix actuacions prèvies i residències artístiques de quatre propostes de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. El projecte, creat amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, vol tenir continuïtat en futures edicions i reforçar el vincle entre els creadors d'arrel tradicional i el territori. Les propostes incloses al cicle s'estrenaran oficialment durant la pròxima Fira Mediterrània.
Una primera edició amb voluntat de continuïtat
Amb el lema Cicle Interiors, Pobles Creatius posa en marxa per primera vegada un programa que busca apropar la creació artística d'arrel tradicional als municipis petits i a la seva gent. L'objectiu és doble: d'una banda, oferir als artistes espais on provar i compartir les seves obres abans de l'estrena oficial, i de l'altra, generar públics nous en territoris sovint allunyats dels grans circuits culturals.
La iniciativa compta amb el suport de Fira Mediterrània de Manresa, un dels mercats culturals més importants del país, i de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, que reforça així el seu compromís amb la difusió i la preservació de la cultura popular catalana. Segons Pobles Creatius, el Cicle Interiors "neix amb la voluntat de convertir-se en una cita periòdica dins el calendari cultural del territori".
Actuacions prèvies i residències artístiques destacades
El programa inclou quatre propostes. La primera és Pastor, del jove coreògraf i ballarí Xavier Gumà, que s'ha presentat aquest dimarts a Avinyó coincidint amb el pas de la transhumància Camins de vida pel municipi bagenc. La peça és un treball d'autoconeixement que analitza els rols de gènere en el ball de pastorets, fusionant dansa contemporània i tradició. Gumà oferirà una segona prèvia el 28 de setembre a Callús, abans de l'estrena oficial a la Fira Mediterrània.
Una altra proposta és Cinc Cèntims, que prepara l'estrena de l'espectacle Mular (o la gran captura), protagonitzat per una criatura llegendària de la costa catalana. Aquesta companyia de teatre familiar oferirà passis escolars com a actuacions prèvies: aquest dimecres, 24 de setembre, a Cal Sitges d'Artés i el 29 de setembre a La Sala de Sant Salvador de Guardiola.
El duet Terrae també forma part del cicle. Els dos joves artistes preparen un homenatge a les tradicions de les Terres de l'Ebre i estan desenvolupant una residència tècnica a la Fàbrica Vella de Sallent, que durarà fins al 25 de setembre.
Finalment, la creadora Dora Cantero, guanyadora de la convocatòria de suport a la creació organitzada conjuntament per IF Barcelona i Fira Mediterrània, farà un assaig i actuació prèvia de Coses que cauen del cel el 4 d'octubre a El Sindicat de Balsareny. La proposta combina poesia visual, teatre d'objectes i teatre documental.
Pobles Creatius: una xarxa al servei de la creació
La xarxa Pobles Creatius està formada per quinze municipis petits de quatre comarques de la Catalunya Central. El seu objectiu és donar suport als artistes emergents mitjançant programació, difusió, suport econòmic i cessió d'equipaments. Aquest suport inclou també residències, assaigs oberts al públic i assessorament personalitzat per ajudar els creadors a desenvolupar els seus projectes.
A més, la xarxa funciona com un espai de col·laboració interna: els municipis comparteixen informació, fan seguiment dels projectes un cop finalitzats i els incorporen a les seves pròpies programacions. Aquest treball conjunt incrementa les oportunitats de programar propostes de nous llenguatges escènics en pobles del territori i contribueix a crear nous públics.
Treball en xarxa i impacte cultural
La col·laboració amb la Fira Mediterrània i altres entitats com IF Barcelona és clau per donar visibilitat a aquestes propostes i per garantir que els artistes tinguin el suport necessari per créixer. Des de Pobles Creatius remarquen que projectes com el Cicle Interiors no només impulsen la cultura d'arrel, sinó que també enforteixen el teixit social i cultural dels municipis petits, sovint mancats de recursos per acollir produccions d'aquest nivell.
Amb aquesta primera edició del Cicle Interiors, la xarxa de Pobles Creatius i la Fira Mediterrània fan un pas endavant en la seva missió de posar en valor el patrimoni immaterial i l'expressió artística vinculada a la tradició, alhora que donen noves oportunitats a creadors emergents i acosten la cultura a tots els racons de la Catalunya Central.