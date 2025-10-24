24 de octubre de 2025

Cultura i Mitjans

Oberta la convocatòria per presentar obres al Festival Jardins de Llum de Manresa 2026

Els projectes seleccionats s'exposaran al Centre Històric els dies 14 i 15 de febrer dins el programa de la Festa de la Llum

Publicat el 24 d’octubre de 2025 a les 16:27

El Festival Jardins de Llum 2026 ja ha obert la convocatòria per presentar creacions artístiques efímeres que tindran com a protagonistes la llum i l'aigua. Les propostes es poden enviar fins al 9 de novembre i les obres escollides s'exposaran en diferents espais del Centre Històric de Manresa els dies 14 i 15 de febrer del 2026, en el marc del programa de la Festa de la Llum.

Una experiència artística que transforma la ciutat

El Festival Jardins de Llum, que el 2026 celebrarà la seva 12a edició, és una iniciativa organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de l'Associació Misteriosa Llum. El certamen converteix carrers i places del Centre Històric en espais de creació i experimentació artística, on la llum i l'art urbà es combinen per redescobrir la ciutat des d'una mirada contemporània.

L'esdeveniment convida els visitants a interactuar amb les instal·lacions, tot celebrant la tradició i la cultura local a través d'un llenguatge visual ple d'innovació i sensibilitat.

Criteris i condicions de participació

Les obres presentades poden ser individuals o col·lectives i han d'incloure llum i aigua com a elements centrals. El festival busca propostes originals, emocionants i participatives, que impliquin els agents socials i culturals de Manresa i fomentin la interacció amb el públic.

El jurat escollirà un màxim de tres creacions, valorant aspectes com la innovació artística, l'adequació a l'espai urbà, la resistència a la meteorologia i l'ús d'energies sostenibles.

Suport econòmic per a les obres seleccionades

Cada projecte seleccionat rebrà una dotació de 1.500 euros que inclou els honoraris, la producció, el muntatge, el desmuntatge i el transport de l'obra.

Les bases completes de la convocatòria i el formulari de presentació telemàtica es poden consultar als respectius enllaços.

