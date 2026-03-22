Paradoxa elèctrica a l'Anònima

Les jornades de portes obertes a l'Anònima de Manresa han tancat aquest cap de setmana amb un èxit rotund de participació. La ciutadania ha respost de manera massiva a la possibilitat de visitar l'edifici coincidint amb la finalització de la primera fase de la seva rehabilitació. La nota més singular, però, ha arribat en els últims torns d'aquest diumenge al migdia, quan una apagada elèctrica ha afectat parcialment les visites.
Una incidència final amb ironia històrica
L'avaria s'ha produït en la recta final de les jornades, quan ja s'havien dut a terme la gran majoria de visites previstes. Tot i el seu impacte limitat, la incidència ha obligat a adaptar els darrers recorreguts, deixant sense funcionament les projeccions audiovisuals i l'ascensor.
Això ha fet que les explicacions passessin a ser íntegrament orals, amb el suport de l'historiador Francesc Comas, que ha conduït les visites amb detall i context històric. La manca d'electricitat també ha impedit que algunes persones amb mobilitat reduïda poguessin accedir a les plantes superiors en aquests últims torns.
La situació ha deixat una imatge carregada d'ironia: l'Anònima, antiga seu de la Companyia Anònima Manresana d'Electricitat (CAME), ha patit una apagada just en el moment de mostrar-se renovada a la ciutadania, tot i que només en el tram final de les visites.
Gran resposta ciutadana a les portes obertes
Més enllà d'aquesta anècdota final, el cap de setmana ha estat marcat per l'elevada participació. Les visites, amb inscripció prèvia, es van omplir ràpidament, evidenciant l'interès per conèixer de prop la recuperació d'aquest edifici emblemàtic.
Els assistents han pogut descobrir la transformació interior de l'immoble, que combina la preservació dels elements patrimonials amb una adaptació als nous usos.
Una rehabilitació que respecta l'essència
El projecte, signat per l'arquitecta Meritxell Inaraja Genís, ha mantingut l'estructura i els elements originals de l'edifici, com paviments, pilars de ferro, encavallades i murs de pedra i totxo. Al mateix temps, s'han creat espais diàfans i lluminosos pensats per a usos contemporanis.
Des de l'exterior, la intervenció és pràcticament imperceptible, amb la conservació de la façana de maó vist. A l'interior, s'hi han incorporat solucions d'eficiència energètica com una doble façana, un pati de ventilació natural i plaques fotovoltaiques.
Un equipament amb nous usos de ciutat
Aquesta primera fase de les obres, amb una inversió de més de 3,5 milions d'euros finançats majoritàriament amb fons europeus, és només el primer pas d'un projecte més ampli.
Quan estigui completament rehabilitada, l'Anònima acollirà serveis municipals vinculats a l'ocupació i l'activitat econòmica, així com espais per a la cultura i les indústries creatives.
Amb tot, el cap de setmana ha servit per reconnectar la ciutat amb un dels seus edificis més emblemàtics. I, tot i que només en els últims compassos, també ha deixat una anècdota difícil d'oblidar: una apagada puntual en el lloc on, fa més d'un segle, es generava la llum de Manresa.