Sant Feliu Sasserra posa la festa a punt: deu dies per fer poble, ballar i sortir al carrer

Sant Feliu Sasserra ja prepara la seva Festa Major, que se celebrarà del 4 al 14 de setembre amb deu dies de programació i activitats pensades per a públics diversos. La festa arrencarà divendres 4 amb la tradicional Clàssica de Festa Major i una sessió de cinema a la fresca, i continuarà durant el primer cap de setmana amb propostes com el concurs de bitlles catalanes, una activitat de formatges, una sortida de motos, un scape room, ball en línia i activitats culturals a la Biblioteca Sant Pere Almató.
Esport, cultura popular i activitats familiars
A partir de dimecres 9, el programa incorpora també activitats esportives, mentre que dijous 10 arribarà un dels moments més tradicionals de la celebració amb el correfoc, seguit del concert de Sicuta i una sessió de DJ a l'Ateneu. Els dies següents combinaran els actes vinculats a la Diada, activitats esportives i familiars, un espectacle d'en Peyu, un sopar popular i una quina musical, a més de diferents propostes musicals.
El cap de setmana concentrarà bona part dels actes de Festa Major, amb tornejos de futbol 7, petanca i tennis taula, inflables, missa solemne, sardanes i Treure Ball, així com un vermut electrònic i un partit de futbol. La música també hi tindrà un protagonisme especial amb actuacions de Júlia Boncompte, Akoblats i l'Orquestra Venus, que oferirà tant un concert com el ball de Festa Major.
La celebració es tancarà el dilluns 14 de setembre amb una sortida familiar en bicicleta, un dinar popular amb concurs de paelles i el concurs de botifarra. D'aquesta manera, Sant Feliu Sasserra afronta una Festa Major extensa i variada, amb una programació que combina els actes més tradicionals amb propostes lúdiques, culturals i musicals.