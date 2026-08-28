Talamanca prepara una tarda de jocs per fer tornar la mainada a jugar al carrer

Talamanca celebrarà el 5 de setembre una nova edició de la Festa de la Mainada, una jornada dedicada als jocs populars que començarà a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça del Raval. La proposta recupera activitats i formes de joc tradicionals i les planteja en un format participatiu, amb diferents espais que funcionaran simultàniament perquè els infants puguin descobrir, practicar i competir en diversos jocs.
Baldufes, cordes i partides de dominó
Un dels eixos de la jornada serà El Ball de la Baldufa, amb un taller d'aprenentatge, demostracions i diferents reptes relacionats amb aquest joc tradicional. També hi haurà un espai dedicat a Salta la Corda i l'Escamperleti, amb salts individuals i col·lectius i partides per equips.
La programació es completarà amb tornejos i partides de dominó, incloent-hi partides lliures i un campionat ràpid per parelles, així com un espai per construir cadenes de fitxes. La jornada també incorporarà un Gran Repte de Baldufes i passejades a cavall pel poble, a càrrec de Vivir en manada.
La Festa de la Mainada acabarà amb un agrupament de participants, posant el punt final a una tarda concebuda per reivindicar el joc compartit i els jocs populars com a espai de trobada entre els més petits. La jornada està organitzada per l'Ajuntament de Talamanca amb el suport de la Diputació de Barcelona.