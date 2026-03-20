Sant Fruitós de Bages anuncia els guanyadors del seu primer concurs de músics

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages donarà a conèixer aquest dissabte, 21 de març, els guanyadors del primer concurs de músics del municipi en el marc del Mercat de la Terra. La iniciativa ha rebut un total de 21 maquetes, que han estat avaluades per un jurat especialitzat per seleccionar les deu millors propostes.
Els premis inclouen una dotació econòmica que oscil·la entre els 500 euros per al primer classificat i els 100 euros per als grups que ocupin del quart al desè lloc, a més de l'oportunitat d'actuar en futures edicions del Mercat de la Terra, celebrat el tercer dissabte de cada mes. Les actuacions dels grups guanyadors tindran lloc a l'hora del vermut, immediatament després de fer públic el veredicte.
Una aposta per la cultura i el talent local
El Mercat de la Terra de març no només servirà per presentar els guanyadors del concurs, sinó que també inclourà activitats per a públic familiar. Entre aquestes, destaca la proposta Menú de contes a càrrec de Manel Justícia, que combinarà narració i creativitat per a infants i adults.
Els assistents podran gaudir d'una jornada lúdica i educativa que combina música, cultura i activitats familiars, consolidant el Mercat de la Terra com un punt de trobada cultural al llarg de tot l'any.