Sant Fruitós homenatja Pere Clapera amb una exposició sobre la seva obra com a il·lustrador

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà del 14 d'abril al 30 de maig l'exposició Pere Clapera, l'Il·lustrador, una mostra que recorre la trajectòria professional de l'artista local en el marc de l'Any Pere Clapera 2026 i que inclou una selecció de la seva obra gràfica més representativa.
Un recorregut per la seva trajectòria artística
Pere Clapera, nascut a Sant Fruitós de Bages el 12 d'abril de 1906, va iniciar la seva trajectòria professional a Barcelona abans de complir els vint anys, on es va dedicar a la il·lustració de portades de novel·les i revistes.
Amb el pas del temps, la seva obra es va ampliar cap al món de la publicitat, amb treballs per a marques com Nestlé i la creació d'àlbums de cromos. Ja en la seva etapa de maduresa, Clapera també va destacar en l'àmbit del cartellisme, amb peces per al Liceu de dansa i per a festes majors de Barcelona i de Tiana, municipi on estiuejava.
Una selecció representativa de la seva obra
Per a aquesta exposició, l'Ajuntament ha adquirit una selecció significativa de la seva producció artística, que permet repassar diferents etapes de la seva carrera. La mostra inclou portades il·lustrades, cartells publicitaris i de festes majors, així com postals de Nadal.
També s'hi poden veure peces singulars, com il·lustracions de menús d'hotels de luxe de Barcelona i treballs publicats en revistes de l'època com Lecturas, que reflecteixen la versatilitat de l'artista en diferents formats i encàrrecs.
Cessions i col·laboracions
L'exposició es completa amb la cessió en préstec de tres cartells procedents del Museu de Manresa, que amplien el recorregut visual i ajuden a contextualitzar la importància de Clapera dins el panorama gràfic del seu temps.
Aquest conjunt d'obres ofereix una mirada global a l'univers creatiu de l'il·lustrador i al seu paper dins la cultura visual del segle XX.
Un homenatge dins l'Any Pere Clapera 2026
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages vol posar en valor el llegat de Pere Clapera en el marc dels 120 anys del seu naixement i apropar la seva obra a la ciutadania, destacant la seva vinculació amb el municipi i la seva trajectòria professional.
La inauguració de l'exposició tindrà lloc el dimarts 14 d'abril a les 6 de la tarda a la Biblioteca, que es convertirà durant més d'un mes en espai de difusió de la seva obra artística.