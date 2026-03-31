Súria inicia el Dia Mundial de la Poesia amb lectures en onze llengües

La Biblioteca Pública de Súria ha donat el tret de sortida a la celebració del Dia Mundial de la Poesia amb un acte participatiu que ha combinat diversitat lingüística i expressió cultural. La iniciativa, que posa en valor la força del llenguatge poètic, tindrà continuïtat amb diverses activitats obertes a la ciutadania al llarg dels mesos d'abril i maig.
Un inici marcat per la diversitat lingüística
La celebració es va iniciar amb un acte obert de lectura del poema Foc d'ocell de Blai Bonet, que es va poder escoltar en onze llengües diferents, incloent-hi per primera vegada la llengua de signes. El poema es va llegir en català, castellà, gallec, portuguès, anglès, francès, urdu, àrab, romanès i alemany, en una proposta que va posar de manifest la voluntat d'apropar la poesia a través de la pluralitat lingüística.
Durant l'acte també es van recitar altres textos de Salvador Perarnau i Joana Raspall.
Una iniciativa per reivindicar la poesia
El Dia Mundial de la Poesia és una iniciativa d'àmbit català que vol remarcar el valor del llenguatge poètic com a mitjà d'expressió i com a eina d'apropament cultural. Enguany, la commemoració té com a figura central Blai Bonet, coincidint amb el centenari del seu naixement (Santanyí, Mallorca, 1926-1997).
Activitats previstes fins al maig
El programa d'actes a Súria continuarà amb diverses propostes obertes al públic durant les properes setmanes. El dimarts 14 d'abril tindrà lloc una passejada poètica pel passeig del Riu, amb la participació del Grup del Taller de Lectura de L'Esplai. L'activitat començarà a les 11 del matí i tindrà com a punt de sortida l'Estació d'Autobusos.
El dimarts 21 d'abril es farà una lectura poètica a la Biblioteca Pública, també a les 11 i amb la participació del mateix grup. El dijous 21 de maig, la Biblioteca acollirà l'activitat Delícies poètiques, amb la participació del Casal de la Dona, a partir de les 4 de la tarda.
Paral·lelament, fins al dimarts 21 d'abril es desenvolupa l'activitat Endevinalles i versos entremaliats, adreçada a les persones usuàries de la Biblioteca Pública, que permet participar en un sorteig de llibres dins de l'horari habitual del servei.
Organització i suport institucional
El programa del Dia Mundial de la Poesia està organitzat per la Biblioteca Pública, amb la participació de L'Esplai i el Casal de la Dona. La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Súria, la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco, la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.