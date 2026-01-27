Un centenar de persones descobreixen Can Figueras en una jornada de portes obertes

Sant Fruitós de Bages ha obert les portes de Can Figueras amb una matinal de visites guiades que ha permès a la ciutadania conèixer de prop aquest espai municipal, en el marc dels actes de la Festa Major d'Hivern. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, ha exhaurit totes les places disponibles i ha comptat amb la participació d'un centenar de persones.
Una jornada amb totes les places exhaurides
Un centenar de persones han visitat aquest dissabte la finca de Can Figueras en el marc de la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages. L'Ajuntament ha organitzat una jornada de portes obertes amb l'objectiu de donar a conèixer aquest espai municipal a la ciutadania, una proposta que ha tingut una molt bona acollida i que ha omplert totes les places disponibles.
Les visites s'han dut a terme en grups reduïts, fet que ha permès un recorregut pausat i detallat per l'interior de la casa Els Pins, un dels elements més singulars del conjunt. L'activitat ha volgut acostar el patrimoni local als veïns del municipi i generar interès pel futur d'aquest equipament.
La figura d'Alfred Figueras i la història de l'edifici
Durant el recorregut, els assistents han pogut conèixer la figura d'Alfred Figueras, així com la història de l'edifici i diversos detalls rellevants sobre la seva construcció. Entre altres aspectes, s'ha explicat com van arribar els plànols originals de la casa al municipi i quines característiques definien el projecte inicial.
La visita també ha servit per contextualitzar l'arquitectura racionalista durant la Segona República, etapa en què es va construir l'edifici, i per explicar els canvis i transformacions que ha experimentat la casa al llarg del temps. A través de fotografies de l'època, els participants han pogut identificar els diferents espais de l'habitatge i entendre'n l'evolució, tant pel que fa a l'estructura com als usos.
Pensant el futur de Can Figueras
Al final de la visita, les persones participants han tingut l'oportunitat de deixar per escrit les seves aportacions i propostes sobre quin hauria de ser el futur ús de Can Figueras. Aquestes opinions formen part del procés de treball que està duent a terme l'Ajuntament per definir els usos futurs de l'espai.
La voluntat del consistori és transformar Can Figueras en un centre cultural i social obert al municipi, que pugui esdevenir un nou espai de trobada i activitat per a la ciutadania. Les aportacions recollides durant la jornada de portes obertes es tindran en compte en aquest procés de reflexió, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats i expectatives del conjunt del poble.