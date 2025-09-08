Viladordis tanca una Festa Major amb la participació més alta dels darrers anys

Viladordis ha posat punt final a la seva Festa Major amb un èxit rotund de participació. Segons els càlculs de l'organització, un miler de persones han assistit al conjunt d'activitats programades al llarg del cap de setmana, convertint aquesta edició en una de les més multitudinàries dels darrers anys.
Un divendres amb novetats musicals
La festa va començar divendres amb una aposta innovadora: per primera vegada el programa incloïa concerts en aquesta jornada. Les bandes 4CAT i Increïble Xevi i Sus Muchachos van fer vibrar la sala gran del Casal de Viladordis, que es va omplir de gom a gom. La nit va cloure amb una sessió de DJ, mantenint l'ambient festiu fins a la matinada.
Dissabte de jocs i sopar popular
El dissabte a la tarda va ser el torn de les famílies amb el Viladordis Express, un joc de pistes pels carrers del poble organitzat per l'Agrupament Escolta La Salut. L'activitat va atreure molts infants i joves, que van recórrer diversos indrets descobrint pistes i superant reptes.
La gran afluència de públic, però, va arribar al vespre. El pati del darrere del Casal de Viladordis es va omplir de taules i cadires per celebrar la botifarrada popular, en què es van exhaurir les 400 botifarres cuinades a la brasa. Després, la sala gran es va tornar a omplir per gaudir del ball de Festa Major amb el solista Raül, que va fer ballar tothom fins ben entrada la nit.
Tradició i música per cloure la festa
Diumenge al matí, el Santuari de la Salut va acollir la missa solemne presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova, un dels actes més tradicionals de la festa. Ja al migdia, el Casal va tornar a omplir-se per al vermut popular, que enguany va recuperar l'actuació musical amb el concert del grup The Blue Dream, posant el punt final a un cap de setmana intens.
Una festa gràcies a l'esforç col·lectiu
La Festa Major de Viladordis és possible gràcies al treball conjunt de les entitats i del veïnat. Enguany, en l'organització hi han participat el Casal de Viladordis i la seva Comissió de Joves, l'Associació de Veïns, l'Agrupament Escolta La Salut i la parròquia de Santa Maria de Viladordis i el Santuari de la Salut, amb el suport de nombrosos voluntaris i voluntàries que han dedicat temps i esforç per fer-la realitat.