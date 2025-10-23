Artés celebrarà la 2a Fira de l'Ocupació per connectar empreses i talent del territori

Després de l'èxit de la primera edició, amb més de 200 assistents i 13 empreses participants, Artés celebrarà el dissabte 29 de novembre la segona Fira de l'Ocupació. L'activitat, organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'Associació d'Empresaris del Polígon d'Artés, tindrà lloc de 9 a 13 h a la sala Dos de Gener del Complex Cultural Cal Sitges i vol esdevenir un espai de trobada entre empreses, persones en recerca de feina i emprenedors del territori.
Creixement i canvi d'espai per acollir més participants
La segona Fira de l'Ocupació d'Artés arriba amb la voluntat de consolidar-se com una cita de referència al Bages. Després que la primera edició omplís l'auditori de Cal Sitges, enguany l'esdeveniment es trasllada a la sala Dos de Gener, un espai més ampli que permetrà augmentar la capacitat i donar cabuda a més empreses i visitants.
L'activitat, oberta a tothom sense necessitat d'inscripció prèvia, s'adreça tant a persones que busquen feina com a aquelles que volen reorientar la seva trajectòria professional. També hi són benvinguts els emprenedors que vulguin oferir els seus serveis o productes i establir sinergies amb el teixit empresarial local.
Un punt de trobada entre empreses i talent
Durant les quatre hores de durada de la fira, les empreses participants disposaran d'un espai propi per realitzar entrevistes, conèixer candidats i donar a conèixer les seves ofertes laborals. L'objectiu principal és afavorir el contacte directe entre empreses amb necessitats de personal i persones que cerquen noves oportunitats professionals, tant d'Artés com dels municipis veïns.
Segons fonts municipals, la iniciativa vol ser una eina útil per combatre l'atur i facilitar la captació de talent al territori. "Volem que la fira sigui un espai de connexió real entre empreses i persones, on es puguin generar oportunitats i noves col·laboracions", remarquen des de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Artés.
Les empreses interessades a participar-hi poden posar-se en contacte amb l'organització a través del correu promoeco.artes@artes.cat o per via telefònica.
Treball conjunt per potenciar el desenvolupament local
La Fira de l'Ocupació va néixer de la iniciativa de l'Associació d'Empresaris del Polígon d'Artés, i enguany l'Ajuntament n'assumeix l'organització, treballant colze a colze amb l'entitat empresarial. En aquesta segona edició, el projecte compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Avinyó i el suport de la Diputació de Barcelona, en una aposta conjunta per impulsar l'activitat econòmica i laboral a la comarca.
Aquesta cooperació institucional i empresarial vol reforçar el paper d'Artés com a motor de creació d'ocupació i d'oportunitats per al conjunt del territori.
Cap a una cita consolidada al calendari
Amb aquesta segona edició, la Fira de l'Ocupació d'Artés fa un pas endavant per consolidar-se com una jornada d'intercanvi i connexió entre talent i empresa. La seva aposta per la proximitat, la participació oberta i la col·laboració público-privada la situen com una iniciativa clau per fomentar l'ocupació i la competitivitat local.
L'Ajuntament confia que la fira segueixi creixent i esdevingui un punt de trobada habitual per a empreses, professionals i emprenedors del Bages. Un espai on, durant unes hores, la recerca de feina i la generació d'oportunitats es donin la mà per construir un futur laboral més fort i arrelat al territori.