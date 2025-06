El CETIM homenatja Domènec Valero, figura clau de l'enginyeria a la Catalunya Central

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM) va reunir divendres a la tarda més de 300 persones a Les Comes de Súria per celebrar la seva festa anual, una trobada que va servir per posar en valor el paper estratègic de l'enginyeria en el desenvolupament del territori. Durant l'acte, es van reconèixer trajectòries professionals, es va retre homenatge a figures claus del col·legi i es va destacar la implicació de projectes empresarials que aposten pel progrés des de l'arrelament local.

Homenatge a Domènec Valero, degà fundador

Un dels moments més emotius de la jornada va ser el record a Domènec Valero, degà fundador del CETIM, mort aquest març als 83 anys. Va ser una figura cabdal per dotar l'enginyeria de la Catalunya Central d'identitat pròpia i independència respecte del col·legi de Barcelona. Els premis als millors treballs de final de grau porten el seu nom des de fa 28 anys. En la cerimònia es va projectar un vídeo commemoratiu i, tot seguit, el degà Jordi Valiente i l'exdegà Albert Gómez van lliurar un ram de flors a les filles de Valero.

Reconeixement a la trajectòria professional

Com és tradició, també es va retre homenatge als col·legiats i col·legiades que aquest any compleixen 25 anys a la professió. Un total de 30 enginyers i enginyeres van rebre un diploma en reconeixement a la seva trajectòria. A més, Albert Gómez Pardo va rebre una distinció especial pels seus 50 anys exercint la professió, com a mostra de compromís i dedicació constants.

Calaf Grup, premi a la promoció del territori

El Premi Promoció del Territori, que reconeix iniciatives empresarials amb impacte positiu en l'entorn, va ser atorgat a Calaf Grup, empresa familiar amb més de 60 anys d'història. El grup, actiu en àmbits com la construcció, l'energia verda, la intel·ligència artificial o la gestió de l'aigua, va ser distingit per la seva aposta per la innovació i la sostenibilitat sense perdre l'enllaç amb el territori. El premi va ser recollit per Miriam Pujol i Josep M. Pujol, representants de la tercera i segona generació de la família fundadora.

El CETIM, un col·legi en expansió

En el seu parlament, el degà Jordi Valiente va destacar el moment positiu que viu el col·legi, que ja agrupa més de 1.300 professionals i continua creixent de manera sostinguda. Va reivindicar la figura de l'enginyer com a peça clau dins la infraestructura tecnològica del país i va definir l'essència de la professió afirmant: "Els enginyers no només resolen problemes, sinó que dissenyen possibilitats. Som els qui, davant d'un full en blanc, sabem calcular, projectar i construir un demà més eficient, segur i sostenible".

L'acte va posar de manifest la vitalitat i la cohesió del col·lectiu d'enginyers i enginyeres de la Catalunya Central, i va reafirmar el compromís del CETIM amb el territori, el talent i el futur.