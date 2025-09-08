El Cogulló acollirà la 4a trobada de Bages Impuls sobre el futur turístic de la comarca

L'associació Bages Impuls, que aglutina el sector turístic de la comarca, ha organitzat per al proper dilluns 15 de setembre la quarta edició de la seva trobada professional. La jornada es desenvoluparà de 9 del matí a 1 del migdia en un escenari tan singular com el cim de l'escombrera del Cogulló, a Montsalat, un indret amb àmplies vistes de la comarca i que fins ara no havia estat utilitzat amb finalitats turístiques.
Turisme actiu i enoturisme, protagonistes
En aquesta ocasió, la trobada porta per títol Sumem per multiplicar i té com a eix principal donar a conèixer les propostes de turisme actiu i enoturisme recollides a la guia Viu el Bages. L'objectiu és que els gestors d'allotjaments -hotels, càmpings, cases rurals o apartaments turístics- disposin de tota la informació necessària per facilitar la contractació d'activitats als seus clients i així fomentar que cada visitant pugui gaudir de més d'una experiència durant la seva estada.
Continuïtat d'un projecte col·lectiu
La jornada s'emmarca en un procés iniciat el 2015 amb la primera edició, dedicada a l'Aixecament d'actius turístics, i que ha continuat amb temàtiques com la Dinamització de projectes i La destinació som nosaltres. Totes aquestes trobades comparteixen un doble objectiu: treballar en xarxa i co-desenvolupar la destinació turística bagenca.
Taula rodona i debat obert
El programa inclourà també una taula rodona amb experts que respondran a les conclusions d'una enquesta prèvia feta als participants. Els debats giraran al voltant de quatre grans eixos: el paper de les administracions públiques, les mancances i dificultats del sector, les oportunitats de creixement sostenible i la necessitat de transversalitat del turisme en la comarca.
Beneficis també per als residents
Bages Impuls subratlla que la informació i els resultats de la trobada no només han de servir al sector turístic, sinó que també han de revertir en benefici dels residents de la comarca. L'associació defensa que una destinació de qualitat i sostenible és, en primer lloc, un valor afegit per a les persones que hi viuen.
Inscripció prèvia
La participació a la trobada és gratuïta però amb aforament limitat, i cal registrar-se prèviament a través del web de Bages Impuls. Si la meteorologia ho permet, el cim del Cogulló es convertirà el 15 de setembre en un espai de reflexió i treball compartit per seguir avançant en la maduració de la destinació turística del Bages.