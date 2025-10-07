El Baxi Manresa rep l'Slask Wroclaw en el debut a casa a l'Eurocup

El Nou Congost tornarà a viure un partit oficial del Baxi Manresa quatre mesos després d'acabar la temporada passada. L'Slask Wroclaw visita el club bagenc en el debut com a local a l'Eurocup (dimecres, 20.45h. Esport3). Serà una bona oportunitat perquè l'equip que dirigeix Diego Ocampo estreni el seu còmput de victòries després de les desfetes de la setmana passada tant al torneig europeu com a la Lliga Endesa. Contra l'equip polonès, el conjunt manresà comença una sèrie de quatre partits seguits al Nou Congost.
Marc Estany ha valorat el partit en la vigília de la seva celebració. L'integrant de l'staff tècnic del Baxi Manresa afirma que "estem amb bon ànim. Seguim entrenant com en la pretemporada i millorant coses". El manresà preveu un partit amb força ritme on la responsabilitat de cada jugador, en especial en la part defensiva, serà molt important. Estany reconeix que dins l'equip hi ha ganes de jugar a casa després de més de dos mesos entrenant però sense públic a les grades del Nou Congost. "Tenim ganes de sentir el suport de la gent que tant ens ajuda a ser competitius", ha afirmat l'ajudant d'Ocampo.
L'Slask Wroclaw es va estrenar amb victòria a l'Eurocup fa una setmana després d'imposar-se al Neptunas Klaipeda (95-85) amb una gran actuació del base canadenc Kadre Gray. El director de joc va estar ben secundat per Jakub Niziol, Noah Kirkwood i Blazej Kulikowski. En canvi, el debut a la lliga polonesa va tenir el signe contrari i va caure a la pista del Trefil Sopot en un partit en què va anar tota l'estona a remolc (93-81).
Estany valora que l'Slask Wroclaw és el típic equip que juga l'Eurocup "amb bons jugadors en l'u contra u, especialment els seus jugadors americans. Juguen molt ràpid i tenen una bona combinació entre jugadors polonesos i americans".
El rival del Baxi Manresa és un històric del bàsquet polonès. Creat l'any 1965, l'Slask Wroclaw és l'equip que més cops ha guanyat la lliga polonesa amb un total de 18 títols. La seva època daurada va ser entre el 1990 i el 2002 quan es va proclamar campió deu vegades en dotze anys. Això li va permetre participar en més d'una ocasió l'Eurolliga.