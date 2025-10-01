Sardanes, gegants i festa grossa per acomiadar la botiguera Anna Ballesteros a Manresa

El vespre d'aquest dimarts, el barri de la Sagrada Família de Manresa ha viscut un comiat inesperadament multitudinari. Anna Ballesteros, històrica botiguera que s'ha jubilat aquest setembre després de dècades al capdavant del seu establiment de roba, ha rebut una festa sorpresa organitzada per l'entitat sardanista Punt Manresa i veïns del barri. El que havia de ser una senzilla ballada de sardanes en el moment de tancar la persiana, ha acabat convertint-se en una celebració plena de dansaires, cobla, esbarts i fins i tot gegants, que s'hi han afegit de manera espontània. L'acte ha comptat, fins i tot, amb la presència de l'alcalde Marc Aloy i la regidora de Cultura, Tània Infante, que li han lliurat bun obsequi que li han fet les entitats que han convocat l'acte.
Una sorpresa que s'ha fet gran
Els organitzadors havien pensat en un petit homenatge a la botiguera, molt vinculada a la cultura popular i al món de la sardana. Però la convocatòria ha crescut i l'acte s'ha transformat en una autèntica festa popular: músics, balladors i grups de cultura tradicional han aparegut al carrer per sumar-se a l'homenatge. Tot plegat, de manera desinteressada, per reconèixer la trajectòria d'Anna Ballesteros i el seu paper com a referent de comerç de proximitat al barri.
Fi d'una etapa
Ballesteros tanca així una vida dedicada al comerç local. Des de 1965, quan la família va obrir el primer establiment, fins a l'actual botiga del carrer de la Sagrada Família, han estat dècades de servei a la clientela i de resistència en un sector cada cop més difícil per a les petites botigues. Aquest dimarts, però, l'atenció no era per al negoci que abaixava la persiana, sinó per a l'afecte i l'estima que veïns i entitats li han volgut mostrar.
Amb sardanes, gegants i una plaça improvisada plena de gent, el barri ha acomiadat la botiguera amb una festa inesperada que ha convertit un tancament en un record alegre i compartit.