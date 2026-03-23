El Col·legi d'Arquitectes porta a Manresa les claus per aplicar la intel·ligència artificial al sector

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya organitza a Manresa la jornada Arquitectura amb IA: l'assistent professional. La sessió abordarà com la intel·ligència artificial pot ajudar en la pràctica quotidiana dels despatxos.
Una jornada per acostar la IA als despatxos d'arquitectura
Manresa acollirà el divendres 27 de març una jornada centrada en l'aplicació de la intel·ligència artificial en l'àmbit de l'arquitectura. L'activitat, organitzada per la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, vol mostrar amb exemples concrets com aquesta tecnologia pot contribuir a optimitzar processos professionals. L'activitat és gratuïta i està adreçada als col·legiats.
La sessió es desenvoluparà al llarg del matí a la sala d'activitats del Museu del Barroc de Catalunya i començarà a les 10 del matí amb una obertura institucional.
Ponències i eines per al treball professional
La jornada reunirà diversos professionals vinculats a la tecnologia i la visualització arquitectònica. Entre els participants hi haurà Tetiana Klymchuk, doctora en Matemàtiques i professora de Data Science a la Universitat Internacional de Catalunya, que oferirà una ponència sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial en els processos professionals i els assistents digitals.
També hi intervindrà l'arquitecte Quim Civit, cofundador i CEO de RENDAIR.AI, que aprofundirà en l'ús de la IA en la visualització arquitectònica.
Presentació d'un assistent digital del COAC
El programa inclourà la presentació de l'Assistent IA del COAC, a càrrec dels arquitectes Carles Pastor, Jordi Tomasa i Sergi Huerta. Aquesta eina està pensada per facilitar la feina diària dels professionals, especialment en tasques com la documentació, la redacció de memòries i el suport als processos de treball.