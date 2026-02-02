El Fòrum Digital Catalunya Central connectarà talent tecnològic i empreses a la UPC Manresa

El divendres 6 de febrer, la sala d'actes de la UPC Manresa acollirà el Fòrum Digital Catalunya Central, una trobada de dues hores, de 12 a 2 del migdia, destinada a posar en contacte el talent digital emergent amb empreses del territori. L'esdeveniment té com a objectiu fomentar la col·laboració entre l'àmbit acadèmic i el teixit productiu, així com impulsar la innovació i la transformació digital a la Catalunya Central.
Una iniciativa dins del projecte europeu Digital MERIT
El fòrum s'emmarca dins del projecte europeu Digital MERIT, un ecosistema educatiu cofinançat pel programa Digital Europe de la Unió Europea. El projecte està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb la participació d'altres universitats europees i diverses pimes, entre les quals Asoindel, que també és coorganitzadora de la jornada.
Digital MERIT té com a finalitat impulsar competències digitals avançades i apropar la formació especialitzada a les necessitats reals de les empreses i de l'entorn socioeconòmic, afavorint així una millor connexió entre formació i mercat laboral.
Espais de debat i networking
El Fòrum Digital Catalunya Central reunirà estudiants, professorat, professionals del sector tecnològic i representants d'empreses interessades en la captació de talent qualificat i en processos d'innovació. El programa inclou taules rodones, espais de debat i activitats de networking pensades per facilitar l'intercanvi d'idees i la generació de sinergies.
La jornada estarà moderada pel comunicador manresà Enric Bastardas, especialitzat en tecnologia, innovació i desenvolupament personal.
Participació d'empreses del territori
A les diferents taules de debat hi participaran diverses pimes del Bages expertes en les temàtiques que s'hi abordaran, com Aigües de Manresa, Althaia, Brontobyte, Envasos Boixadós, F2R, Grup Aquacenter, Maccion, Mesai, Progress i Selba. La seva presència permetrà acostar al públic assistent experiències reals i necessitats concretes del sector empresarial.
Manresa, pol de formació i innovació digital
Amb aquesta iniciativa, el Fòrum Digital Catalunya Central vol posar en valor el talent tecnològic del territori i reforçar el paper de Manresa com a pol de formació, innovació i transferència de coneixement, contribuint al desenvolupament econòmic i a la competitivitat de la Catalunya Central.