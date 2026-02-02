Endesa va invertir el 2025 2,3 milions en digitalitzar la xarxa elèctrica de la Catalunya Central

Endesa, a través de la filial de xarxes e-distribución, ha desenvolupat durant l'últim any un pla de digitalització de les infraestructures elèctriques a la Catalunya Central amb una inversió de 2,3 milions d'euros. L'actuació té com a objectiu reforçar la qualitat del subministrament elèctric, reduir el temps de resposta davant incidències i facilitar la integració de les energies renovables, l'autoconsum i la mobilitat elèctrica.
Digitalització de la xarxa de distribució
El pla impulsat per Endesa s'ha centrat principalment en la digitalització de les xarxes de distribució elèctrica mitjançant l'aplicació de tecnologia avançada i l'ús de la intel·ligència artificial. Aquest procés permet millorar la gestió de la xarxa, fer-la més eficient i garantir una resposta més ràpida davant possibles incidències que puguin afectar el subministrament elèctric tant a llars com a empreses.
La digitalització també contribueix a adaptar la xarxa als nous reptes del sistema elèctric, com ara la integració progressiva de les energies renovables, l'augment de l'autoconsum i el desplegament de la mobilitat elèctrica, que requereixen una xarxa més flexible, intel·ligent i resilient.
Centres de transformació i telecomandaments
Una part destacada de la inversió s'ha destinat als centres de transformació, encarregats de convertir l'energia de mitjana tensió a baixa tensió perquè pugui arribar als clients finals. En aquest àmbit, la companyia ha instal·lat 72 nous telecomandaments a les xarxes de mitjana tensió.
Aquests dispositius permeten controlar i maniobrar la xarxa de manera remota des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta funcionalitat agilitza notablement la resposta en cas d'incidència, ja que facilita la localització de l'avaria i permet actuar a distància sense necessitat de desplaçar personal fins al punt afectat. Sempre que és possible, també permet alimentar els clients per vies alternatives, minimitzant així l'impacte de les incidències.
Gràcies a l'automatització, el temps d'afectació als clients es pot reduir fins a un 20%, tant en el cas de particulars com d'empreses.
Nous equips de supervisió i baixa tensió
L'esforç inversor també s'ha mantingut durant el 2025 amb la instal·lació de 297 equips LVS (Low Voltage Supervisor) als centres de transformació de les comarques de la Catalunya Central. Aquests dispositius recullen informació clau sobre el funcionament de la xarxa, com els nivells de tensió, la intensitat o la temperatura de les instal·lacions.
Les dades obtingudes permeten millorar la gestió de les infraestructures, detectar anomalies com possibles fraus, avaluar la capacitat disponible de la xarxa, reduir el temps necessari per fer reparacions i analitzar incidències amb l'objectiu d'identificar problemes recurrents i prevenir-los.
Paral·lelament, Endesa ha substituït 99 quadres de baixa tensió als centres de transformació durant l'últim exercici. Els nous equips incorporen tecnologia innovadora que proporciona informació detallada sobre el funcionament i el rendiment de les instal·lacions, fet que contribueix a una explotació més eficient de la xarxa.
Bessons digitals i pla d'inversió
Un altre element rellevant del procés de digitalització és la creació de bessons digitals d'algunes infraestructures. Aquests sistemes reprodueixen una còpia exacta de les instal·lacions físiques i permeten realitzar maniobres o simulacions de manera segura en cas que la infraestructura principal falli per qualsevol motiu.
Totes aquestes actuacions s'emmarquen dins del Pla d'Inversió d'Endesa a la Catalunya Central, orientat a la renovació, automatització, ampliació i millora de les xarxes de distribució elèctrica. L'objectiu final és reforçar el servei, incrementar-ne la qualitat i facilitar l'adaptació del sistema elèctric als nous models energètics basats en les energies renovables i l'electrificació creixent del consum.