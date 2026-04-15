El Trufalet, el nou formatge de cabra amb tòfona de Formatges Muntanyola

La Fundació Ampans impulsa aquest producte artesanal amb valor social des de Sant Salvador de Guardiola

Publicat el 15 d’abril de 2026 a les 18:23

El projecte Formatges Muntanyola, impulsat per la Fundació Ampans, ha llançat aquesta setmana el Trufalet, un nou formatge de cabra amb tòfona elaborat artesanalment amb llet de proximitat i amb la participació de persones en situació de vulnerabilitat.

Un nou producte que combina qualitat gastronòmica i impacte social

El Trufalet és un formatge singular dins del mercat, ja que està elaborat amb llet de cabra, a diferència de la majoria de formatges amb tòfona, que solen fer-se amb llet de vaca o d'ovella. El producte incorpora brisura de tòfona d'estiu seleccionada per l'empresa Laumont, fet que li aporta un aroma equilibrat que acompanya la seva textura cremosa i el seu caràcter làctic.

Pensat tant per a taules de formatges com per a receptes de cuina, aquest nou producte amplia la gamma de Formatges Muntanyola, que actualment compta amb una desena de varietats elaborades amb llet de cabra, búfala i vaca.

Elaboració artesanal amb arrel al territori

El Trufalet s'elabora a l'obrador que la marca té a la finca Urpina, a Sant Salvador de Guardiola, on es manté un procés artesanal que combina tradició i innovació. El projecte està liderat per la Fundació Ampans, una entitat amb més de seixanta anys de trajectòria dedicada a la inclusió laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual, problemes de salut mental o en situació de vulnerabilitat.

Actualment, l'equip de Formatges Muntanyola està format per dotze persones, la majoria de les quals formen part d'aquests col·lectius. La seva participació activa en tot el procés d'elaboració aporta un valor afegit al producte, més enllà de la seva qualitat gastronòmica.

Un projecte amb identitat pròpia

Des de la seva creació, el 2014, Formatges Muntanyola ha consolidat un model que combina la producció alimentària de qualitat amb un fort compromís social. Segons la responsable del projecte, Anna Prado, cada formatge és també una oportunitat d'inclusió laboral real, fet que dona sentit a la iniciativa.

