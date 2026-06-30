Fonollosa impulsa el primer projecte d'energia compartida del Bages

Fonollosa s'ha convertit en el primer municipi del Bages que posa en marxa un projecte d'autoconsum municipal compartit amb la ciutadania. La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Bages a través de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages i amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, permetrà als veïns consumir energia renovable produïda en instal·lacions municipals i reduir la factura de la llum sense haver d'instal·lar plaques fotovoltaiques als seus habitatges.
Un model per apropar les energies renovables a la ciutadania
El projecte aprofita l'energia generada per les instal·lacions fotovoltaiques municipals perquè les persones participants puguin consumir electricitat renovable i de proximitat a canvi d'una quota anual. El sistema serà gestionat íntegrament per l'Ajuntament, de manera que els usuaris no hauran d'assumir ni la instal·lació ni el manteniment de plaques solars.
Segons la modalitat escollida i el consum de cada habitatge o local, els participants rebran l'energia equivalent a una instal·lació d'entre 1 i 2 kWp, aproximadament entre dues i quatre plaques fotovoltaiques, procedent del sistema municipal. Aquesta fórmula permetrà un estalvi net estimat d'entre 90 i gairebé 300 euros anuals en la factura de l'electricitat.
A més de reduir la despesa energètica de les famílies, la iniciativa també pretén facilitar l'accés a les energies renovables a persones que no poden instal·lar plaques als seus habitatges i contribuir a la reducció de les emissions de CO2.
Bonificacions per als col·lectius més vulnerables
El projecte incorpora una bonificació del 50% de la quota anual per a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat energètica, joves emancipats de fins a 35 anys i entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.
El president del Consell Comarcal del Bages i alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, ha presentat la iniciativa en una sessió informativa oberta a la ciutadania en què s'ha explicat el funcionament de la comunitat energètica, els requisits per adherir-s'hi i els beneficis ambientals, socials i econòmics del projecte.
Hernàndez ha destacat que "la transició energètica ha de ser una oportunitat a l'abast de tothom" i ha subratllat que "Fonollosa fa el primer pas i demostra que des dels municipis també podem liderar un model energètic més sostenible, més proper i amb un impacte directe en l'economia de les famílies".
El Consell Comarcal vol estendre el model arreu del Bages
Tot i que Fonollosa és el primer municipi de la comarca que implanta aquest model d'autoconsum compartit, el Consell Comarcal del Bages ja treballa amb diversos ajuntaments perquè desenvolupin iniciatives similars.
A través de l'Agència Comarcal de l'Energia del Bages, l'ens acompanya els municipis en la definició dels fulls de ruta, l'organització de jornades informatives i el desenvolupament de comunitats energètiques.
Actualment, Castellgalí i Súria es troben en fase d'implantació dels seus projectes. Paral·lelament, també s'ha treballat o s'està treballant amb els municipis d'Aguilar de Segarra, Avinyó, Gaià, Sant Fruitós de Bages, Sant Mateu de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Navàs, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Rajadell, Artés, Castellnou de Bages i Sant Feliu Sasserra.
Amb aquesta actuació, el Consell Comarcal del Bages reforça el seu paper d'acompanyament als municipis en l'impuls de polítiques de transició energètica, eficiència i sostenibilitat, amb la voluntat d'estendre progressivament les comunitats energètiques i els models d'autoconsum compartit arreu de la comarca.