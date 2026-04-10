La Cambra de Manresa celebrarà els Premis Cambra en el marc del 120è aniversari

La Cambra de Comerç de Manresa celebrarà el proper 7 de maig una nova edició dels Premis Cambra, que enguany tindran un caràcter especialment simbòlic coincidint amb el 120è aniversari de la institució. L'acte tindrà lloc a la Fàbrica Nova, un espai emblemàtic que connecta el passat industrial del Bages amb la voluntat de projectar el territori com a pol d'innovació i coneixement. La gala estarà presidida pel ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i reunirà representants del món empresarial, institucional i social de la Catalunya Central.
Una edició amb valor històric i mirada de futur
Amb aquesta edició, la Cambra vol posar en valor la trajectòria d'una institució que ha acompanyat durant més d'un segle el desenvolupament econòmic del territori. Els 120 anys d'història esdevenen el marc per reivindicar el paper de la Cambra en l'impuls de l'activitat empresarial i, alhora, per reafirmar el compromís amb els reptes actuals, com la innovació, la sostenibilitat i l'adaptació a les noves necessitats del teixit productiu.
L'elecció de la Fàbrica Nova com a escenari de la gala respon a aquesta doble voluntat: retre homenatge a la tradició industrial del Bages i simbolitzar la transformació cap a un model econòmic basat en el coneixement, la recerca i la col·laboració.
Sis reconeixements a trajectòries i projectes destacats
Els Premis Cambra d'enguany distingiran sis empreses i institucions que destaquen per la seva trajectòria, capacitat d'innovació i compromís amb el territori.
El Premi Comerç, Turisme i Serveis serà per al Forn de Cabrianes, en reconeixement a la trajectòria de la família Abadal, que des del 1933 ha sabut combinar tradició i innovació fins a convertir un forn local en una xarxa de punts de venda en diverses comarques, mantenint l'aposta per la qualitat i el producte de proximitat.
En l'àmbit industrial, el guardó recaurà en ARaymond - Tecniacero, una empresa integrada en un grup global que ha impulsat una inversió de prop de 15 milions d'euros amb una nova planta a Sallent, orientada a incrementar la capacitat productiva i a posicionar-se en sectors emergents com les energies renovables.
El Premi Urbanisme i Territori reconeixerà la Fundació Ampans, destacant el seu model que combina activitat econòmica i inclusió social. El jurat ha valorat especialment el projecte de La Parada de Manresa, per la seva contribució a la cohesió social i a la humanització de l'espai urbà.
Pel que fa a la internacionalització, el premi serà per a AMT Studio, una marca nascuda a Manresa que ha aconseguit projecció global amb presència en més de 90 punts de venda arreu del món, mantenint un model basat en la sostenibilitat i el talent jove.
En la categoria de Premis Especials, es distingirà la trajectòria de la Corredoria d'Assegurances Santasusana, que celebra 100 anys d'història com a referent de proximitat, i la UPC Manresa pel projecte Fàbrica Nova, que exemplifica la transformació d'un espai industrial en un ecosistema d'innovació i formació.
Uns guardons consolidats al territori
Els Premis Cambra, creats l'any 2000 com a evolució dels antics Premis al Mèrit Exportador, tenen com a objectiu reconèixer l'activitat empresarial i institucional que contribueix a la competitivitat del territori. A través d'aquests guardons, es posa en valor la internacionalització, la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i el dinamisme del teixit econòmic de la demarcació.
Més enllà del reconeixement, els premis volen actuar com a estímul per a les empreses i reforçar l'autoestima del teixit empresarial del Bages i la Catalunya Central. La darrera edició es va celebrar el novembre del 2024, consolidant una cita que, en aquest 2026, pren una dimensió especial amb la commemoració dels 120 anys de la Cambra de Comerç de Manresa.