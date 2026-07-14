La CGT denuncia mancances a Correus del Bages per falta de personal i altes temperatures

La secció sindical de la CGT a Correus del Bages ha denunciat dues situacions que, segons el sindicat, evidencien les mancances del servei postal a la comarca. D'una banda, alerta que la manca de personal està impedint garantir el repartiment del correu a Sallent i, de l'altra, denuncia que l'oficina rural del Pont de Vilomara continua sense aire condicionat des del 29 de juny, malgrat les elevades temperatures.
La CGT assegura que a Sallent no es garanteix el servei postal universal
Segons el sindicat, des de l'1 de juliol l'oficina de Correus de Sallent incompleix el Servei Postal Universal per la manca de cobertura de les vacances del personal i per les vacants estructurals que, afirma, arrossega durant tot l'any.
La CGT assegura que aquesta situació provoca retards en el repartiment de correspondència a particulars, empreses i administracions, de manera que no es compleixen els terminis que estableix la normativa. També denuncia que el municipi, amb prop de 7.000 habitants i diversos polígons industrials, només disposa actualment d'un carter a jornada completa i un altre a jornada parcial.
El sindicat critica que Correus prioritzi el repartiment de paqueteria comercial per davant de cartes, certificats i notificacions administratives o judicials, i reclama a les administracions de la comarca que exigeixin a l'empresa la contractació del personal necessari per garantir el servei públic.
Denuncien temperatures de 30 graus a l'oficina del Pont de Vilomara
Paral·lelament, la CGT també ha fet públic que l'oficina rural del Pont de Vilomara, dependent de la unitat de repartiment de Sant Vicenç de Castellet, porta sense aire condicionat des del 29 de juny.
Segons el sindicat, aquest dimarts s'hi han registrat temperatures d'uns 30 graus durant l'horari d'atenció al públic, de 9 a 12 del matí, una situació que considera contrària a la normativa de prevenció de riscos laborals.
La CGT recorda que el Reial decret 486/1997 estableix que la temperatura en oficines on es desenvolupen feines sedentàries s'ha de mantenir entre els 17 i els 27 graus, i reclama que l'avaria es resolgui amb urgència per garantir unes condicions laborals adequades tant per als treballadors com per als usuaris del servei.