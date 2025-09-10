L'Observatori de l'Aigua de Manresa engega motors amb la seva primera reunió plenària

L'Observatori de l'Aigua de Manresa ha fet aquest dimecres, 10 de setembre, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, la seva primera reunió plenària. Aquest nou espai de diàleg i cooperació, format per una trentena de membres dels sectors polític, industrial, associatiu, ecologista, universitari, educatiu i d'Aigües Manresa, té com a objectiu promoure una gestió de l'aigua més sostenible i amb participació ciutadana.
Un espai estable per reflexionar i cooperar
La creació de l'Observatori respon a la voluntat d'obrir canals de participació i reforçar la transparència en la gestió del recurs hídric. Els seus integrants volen generar un debat plural i constructiu al voltant dels reptes que planteja el cicle de l'aigua. La trobada ha servit per fixar el punt de partida del seu funcionament i per definir les línies d'actuació que es desplegaran en els pròxims mesos.
Quatre taules de treball clau
L'Observatori s'organitza al voltant de quatre taules de treball obertes. La de Infraestructures i governança tècnica abordarà l'aplicació de noves tecnologies, la digitalització i la necessitat d'instal·lacions amb una visió compartida. La de Protecció ambiental del recurs es focalitzarà en educació, cooperació i sensibilització per conservar l'entorn natural. La taula de Governança impulsarà accions per millorar la transparència, l'equitat, les dades obertes i el control democràtic. Finalment, la taula d'Orientació a les persones reivindicarà l'aigua com a dret humà i posarà els usuaris i el talent humà al centre del servei.
Transparència i participació digital
Per garantir la comunicació amb la ciutadania, s'ha posat en marxa la web observatori.aiguesmanresa.cat, on es podrà seguir l'activitat de l'Observatori, consultar la normativa i participar en processos oberts quan sigui necessari. Aquest espai digital vol ser un punt de trobada per mantenir informada la societat sobre els acords i les iniciatives que es prenguin en matèria de gestió de l'aigua.
Suport europeu al projecte
La posada en marxa de l'Observatori ha estat possible gràcies al projecte Sostenibilitat en el cicle de l'aigua: digitalització i transformació del territori, finançat amb fons europeus Next Generation i integrat dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol. Aquesta iniciativa reforça el compromís de Manresa amb una gestió responsable i innovadora dels seus recursos hídrics, convertint la ciutat en un referent de sostenibilitat i cooperació ciutadana.