Manresa i la Generalitat busquen reactivar els terrenys de Pirelli en una reunió a Milà

L'Ajuntament de Manresa i la Generalitat han fet un pas per impulsar la reindustrialització dels terrenys de Pirelli a la ciutat amb una reunió a Milà amb la cúpula de la multinacional. La trobada ha servit per conèixer els plans de futur de l'empresa i obrir vies de col·laboració per incrementar l'activitat en un dels espais industrials més grans del municipi.
Una trobada per abordar el futur d'un espai estratègic
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, s'han reunit aquest dijous a la tarda a Milà amb els màxims responsables de Pirelli per abordar el futur de les instal·lacions de la companyia a la capital del Bages.
La trobada ha comptat també amb la participació del secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller delegat d'Acció, Jaume Baró, i del delegat del Govern a Itàlia, Luca Bellizzi, entre d'altres representants institucionals. Per part de la multinacional, hi han assistit directius com Francesco Tanzi, Livio Magni i Massimiliano Sorrentino.
L'objectiu principal de la reunió ha estat conèixer de primera mà el pla estratègic de l'empresa i establir un diàleg orientat a racionalitzar i reindustrialitzar un espai que actualment té un ús limitat.
Compromís de Pirelli amb Manresa
Durant la trobada, els responsables de la multinacional han refermat el seu compromís amb Manresa, ciutat amb la qual mantenen una relació històrica de més d'un segle. La fàbrica, inaugurada el 1924, va ser la primera de la companyia fora d'Itàlia i durant dècades va actuar com un dels principals motors econòmics i socials de la ciutat.
En el seu moment àlgid, la planta va arribar a ocupar més de 2.200 treballadors. Tot i que la producció de pneumàtics es va aturar el 2009, l'empresa manté actualment a Manresa un centre de distribució i logística amb una plantilla d'unes 125 persones.
Els directius han explicat que estan treballant en el futur de la planta manresana, un element clau per definir el paper que pot jugar aquest espai en els pròxims anys.
Un espai amb gran potencial de creixement
Pirelli és propietària a Manresa d'una finca de 167.000 metres quadrats de sòl industrial, dels quals 112.000 estan edificats. Malgrat aquestes dimensions, l'activitat actual només ocupa una part del recinte, fet que converteix aquest àmbit en un dels grans espais amb potencial de creixement econòmic de la ciutat.
En aquest context, l'alcalde ha traslladat a la direcció de l'empresa la voluntat del consistori de col·laborar estretament per potenciar aquest sector. Tant l'Ajuntament com la Generalitat han expressat la seva plena disposició a facilitar els processos necessaris perquè s'hi pugui incrementar l'activitat.
La reindustrialització d'aquest espai es planteja com una oportunitat per atraure noves empreses, diversificar el teixit productiu i generar nous llocs de treball de qualitat, mantenint alhora el vincle històric del recinte amb la ciutat.
Diàleg permanent i col·laboració institucional
Un dels acords principals de la reunió és el compromís de mantenir un contacte permanent entre les parts per estudiar les possibilitats de futur del sector. L'objectiu és identificar oportunitats que garanteixin la viabilitat i el creixement de l'espai, adaptant-lo a les necessitats actuals del teixit empresarial.
L'alcalde ha reiterat la voluntat de l'Ajuntament de situar-se al costat de les necessitats de Pirelli i d'acompanyar la companyia en qualsevol iniciativa que pugui plantejar. En aquest sentit, ha estès la mà per facilitar els projectes que contribueixin a revitalitzar el recinte.
Una estratègia de ciutat per generar sòl industrial
La iniciativa s'emmarca dins l'estratègia del govern municipal per impulsar el creixement econòmic a través de la creació i recuperació de sòl industrial. La reunió a Milà s'afegeix a altres projectes en marxa, com la urbanització del polígon del Pont Nou II, que preveu generar 168.000 nous metres quadrats destinats a activitat industrial.
Aquesta aposta es complementa amb altres actuacions estratègiques, com la rehabilitació de la Fàbrica Nova com a pol de coneixement o la recuperació de L'Anònima com a espai per a la promoció econòmica.