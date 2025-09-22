Neix un projecte manresà per impulsar la reutilització potable directa d'aigua a Catalunya

En plena emergència climàtica i amb un dèficit hídric cada vegada més greu, el centre manresà Eurecat ha posat en marxa el projecte Decideix, que pretén desenvolupar eines i models de reutilització d'aigua segura. L'objectiu és validar la viabilitat d'un pilot basat en la Reutilització Potable Directa (RPD), una pràctica ja utilitzada en països com Califòrnia o Austràlia però encara no regulada a Europa.
Un projecte pioner a Europa
Decideix és un projecte d'innovació liderat pel centre tecnològic Eurecat i compta amb la col·laboració d'Aigües de Barcelona, el Catalan Water Partnership (CWP), Cetaqua, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva seu a Manresa ha acollit recentment la reunió de llançament d'aquesta iniciativa, cofinançada per l'Agència Catalana de l'Aigua dins la línia d'R+D+I dedicada a l'economia circular i la reutilització.
Construcció del pilot i objectius estratègics
En les properes setmanes s'iniciarà la construcció del pilot a la planta depuradora de Gavà i s'ampliarà el Sistema d'Ajuda a la Decisió (SAD) desenvolupat en el projecte Suggereix. Aquesta eina incorporarà ara els usos potables directes i indirectes, reforçant les estratègies de reutilització d'aigua a Catalunya i creant una xarxa d'experts internacionals.
Durant l'últim episodi de sequera, ja es va implementar amb èxit la Reutilització Potable Indirecta (RPI) al riu Llobregat, una pràctica pionera a Europa que va garantir la resiliència hídrica de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara, amb Decideix, es fa un pas més per explorar la reutilització directa sense passar per rius o aqüífers.
Un pas endavant per a la sostenibilitat hídrica
Amb una durada de 31 mesos, Decideix aportarà evidències científiques i metodològiques per avaluar la regulació futura d'aquesta pràctica a Catalunya i a l'Estat. Segons Eurecat, el dèficit hídric metropolità podria arribar als 130 hectòmetres cúbics l'any 2027 si no s'actua amb urgència. El projecte pretén garantir la seguretat i sostenibilitat dels recursos hídrics i posicionar Catalunya com a referent europeu en la reutilització d'aigua potable.