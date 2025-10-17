Persones vulnerables busquen una oportunitat laboral en un «speed dating» amb empreses del Bages

Un centenar persones en situació de vulnerabilitat s'han entrevistat aquest divendres al matí amb els responsables de recursos humans de tretze empreses amb presència a la comarca del Bages. El format, inspirat en els coneguts com a speed datings, ha consistit en entrevistes breus entre les empreses i els candidats, tots ells seleccionats prèviament per les entitats organitzadores -Ampans, Mosaic, Fundació EMI i Càritas Berga-. Una de les participants és Anna Guilella, veïna de Manresa de 62 anys, que està buscant feina des del 2021. Assegura que els temps "han canviat molt" i creu que ara és "molt difícil" trobar feina. "Abans portaves el currículum directament a l'empresa i ara el penges a Infojobs i no et truca mai ningú", lamenta.
La Llar Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit aquest divendres la primera edició de la jornada Speed dating laboral, una trobada que ha posat cara a cara empreses del Bages i persones en situació de vulnerabilitat. En total, hi han participat un centenar de candidats i tretze empreses amb presència al territori. Una d'elles és la multinacional química Thor, amb seu a Castellgalí. La cap de recursos humans, Maria López, ha explicat en declaracions a l'ACN que sempre prioritzen la contractació "de proximitat".
Pel que fa al perfil de candidats que s'han trobat en la jornada d'aquest divendres, López ha celebrat que hi ha persones amb molt bones qualificacions, des d'enginyers mecànics fins a doctors en química o persones amb moltes dots de comunicació. "Tot i que la jornada estigui destinada a persones en situació de vulnerabilitat, estem parlant simplement de persones", ha subratllat.
La importància de trobar-se cara a cara
Un dels trets que més valoren tant els participants com les empreses és el fet de trobar-se cara a cara. "Això et permet veure capacitats i habilitats que en un paper no veus", exposa la cap de recursos humans de Thor. En aquest sentit, detalla que "moltes vegades si els currículums que rebem no compleixen determinats requisits ja no els incorporem a la base de dades" i, per això, qualifica la proposta de Manresa com a "càlida, propera i necessària".
Per la seva banda, una de les candidates, Anna Guilella, destaca que és una "oportunitat molt bona". Té 62 anys i fa quatre anys que busca feina. Creu que els temps han canviat molt: "Abans portaves el currículum directament a l'empresa i ara ja no és així". Per això, valora molt positivament poder fer entrevistes directament amb les empreses i, de fet, assegura que una d'elles ja l'ha citada per una altra entrevista per a la setmana vinent.
Una altra de les persones ha assistit a la jornada és Eva Rueda, de 51 anys. Ella es va quedar sense feina al desembre de l'any passat, però durant aquests mesos ha aprofitat per formar-se com a administrativa. "Ara em començo a enfocar a buscar feina i, per això, aquesta iniciativa em va molt bé", ha destacat. Creu que poder-se asseure durant uns minuts cara a cara amb una empresa és molt important. "Per Internet poden rebre fins a 200 currículums i no és el mateix presentar-te en un paper que cara a cara i que et puguin conèixer una mica", ha remarcat.
Primera experiència al Bages
La jornada Speed dating laboral és el primer cop que se celebra a la comarca del Bages i els organitzadors esperen que pugui tenir continuïtat. L'activitat està impulsada pel programa Incorpora de la Fundació La Caixa i les entitats Mosaic, Fundació Ampans, Càritas Berga i Fundació EMI. L'objectiu és facilitar el contacte directe entre el teixit empresarial local i persones amb més dificultats d'accés al mercat laboral que han estat prèviament seleccionades. En total, hi han participat tretze empreses i un centenar de persones amb problemes de salut mental, en situació de pobresa o en risc d'exclusió social, entre altres col·lectius vulnerables.
La coordinadora de Mosaic, Iulia Birlut, ha explicat que des de les entitats participants han fet un procés de "selecció interna" entre aquelles persones que podien ser candidates a participar en la iniciativa i també les han preparat per a l'ocasió. Per la seva banda, Josep Estany, tècnic de la Fundació EMI, diu que la iniciativa d'aquest divendres és la "culminació" de diversos mesos de feina i creu que l'èxit del projecte no serà tant el nombre de persones que s'hagin inserit sinó "que les empreses confiïn en nosaltres per poder seleccionar els candidats". Estany diu que s'han sorprès de la bona acollida que ha tingut la iniciativa entre les empreses i, de fet, assegura que han hagut d'ampliar els perfils de candidats per donar una bona resposta.
Les empreses que hi han participat són Tous, Friman, Casa Mas, Grup Vilà Vilà, Bo de Debò, Carrefour, Dominis Cardona, FesMés Bricolatge, Harcogourmet, CET Miton, RMT Logístics, Thor Especialidades i Masats.