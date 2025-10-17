La 2a edició del Shopping Fest aterra a Manresa amb ofertes, promocions i activitats lúdiques

Aquest dissabte, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 10 del vespre, Manresa es transformarà en un gran aeroport comercial amb la 2a edició del Shopping Fest. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, la UBIC i les associacions de comerciants, vol promocionar el comerç local i reforçar la capitalitat comercial de la ciutat amb activitats, música i promocions per a tots els públics.
Una experiència per viure les compres d'una altra manera
Els principals eixos comercials de Manresa es convertiran en portes d'embarcament i cada establiment serà una destinació diferent. Els visitants rebran un passaport personalitzat que podran segellar a mesura que facin compres. Amb un mínim de cinc compres en establiments diferents, podran recollir una bossa d'edició limitada al taulell d'informació situat a la plaça Sant Domènec.
L'activitat forma part del Manresa Shopping Fest, una proposta que busca dinamitzar el comerç de proximitat i atreure públic de diferents edats i municipis veïns.
Activitats i ambient festiu durant tot el dia
La plaça Sant Domènec serà el centre de l'activitat, amb una torre de control des d'on s'anunciaran en directe ofertes i promocions. Durant la jornada hi haurà animació, actuacions itinerants i, al vespre, música amb un DJ per tancar la festa.
La programació inclourà també la ruta Viatge en el temps, dedicada als comerços històrics de Manresa, i l'oferta gastronòmica Duty Free Gourmet, amb menús especials als restaurants del centre. Els visitants podran compartir l'experiència a les xarxes amb l'etiqueta #manresashoppingfest, en una jornada que vol omplir els carrers de vida i reivindicar el valor del comerç local.