Sant Joan de Vilatorrada reviurà la seva Festa Major d'inicis del segle XX amb Embarrats

Sant Joan de Vilatorrada celebra aquesta setmana la tretzena edició d'Embarrats, la fira que transforma el municipi en una vila industrial de principis del segle XX. Enguany, la temàtica gira entorn de la Festa Major de l'època, amb un programa inspirat en documents històrics i una gran varietat d'activitats culturals i lúdiques.
Una Festa Major d'altres temps
Amb l'edició d'enguany, Embarrats convida el públic a reviure com s'organitzava la Festa Major a començaments del segle XX. Els programes antics de 1908 i 1915 han servit de guia per construir una proposta plena de detalls històrics, recreacions i humor. Segons l'Associació Embarrats, per uns dies les fàbriques del municipi "entren en un espai de silenci, on el soroll dels telers es transforma en la gresca i la xerinola dels carrers i les places".
L'entitat explica que aquesta transformació efímera permet imaginar un temps en què "els treballadors, els forasters i els qui manaven" es trobaven en un ambient festiu compartit, entre balls al Cassino del Progrés Vilatorrense i celebracions a la plaça de l'Església.
Visites teatralitzades i espectacles itinerants
El cor d'Embarrats continua sent les visites teatralitzades a les antigues fàbriques, programades per a divendres i dissabte. A través d'aquestes representacions, els assistents poden conèixer de prop la vida quotidiana dels obrers i com la indústria tèxtil va marcar el desenvolupament del poble.
Com cada any, la fira presenta una temàtica nova i un espectacle renovat, fidel a la voluntat de mantenir viva la sorpresa i la creativitat. En aquesta edició, els espectacles itinerants inclouen títols com La cercavila dels desastres, Els escolanets fugitius i Les xafarderies de la Festa Major, que barregen humor, crítica social i ambient històric.
Una cercavila gegant per obrir la festa
Una de les grans novetats d'aquest 2025 és la incorporació de la tradicional trobada de gegants dins del programa d'Embarrats. Aquesta activitat, que cada any reuneix colles d'arreu del territori, es convertirà enguany en el punt de partida de la cercavila inaugural de diumenge, amb la participació de la comitiva d'Embarrats i diverses entitats locals.
L'acte, que és el moment àlgid de la festa, simbolitza la unió entre la memòria històrica i el patrimoni popular que el municipi vol mantenir viu.
Gastronomia, homenatges i artesania
Durant la setmana prèvia a la fira, Sant Joan de Vilatorrada també ha acollit activitats complementàries, com tastos gastronòmics i la Fira d'Artesans i Artistes del Carrer del Riu. A més, s'ha fet un homenatge a les persones i col·lectius que van ser el precedent directe d'Embarrats, amb la seva contribució a fires com la Festa Tardor, origen de la iniciativa actual.
Amb aquesta combinació d'història, teatre i cultura popular, Embarrats consolida el seu paper com a gran esdeveniment identitari de Sant Joan de Vilatorrada, capaç de connectar passat i present amb una mirada festiva i participativa.