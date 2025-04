S'obre el període de candidatures a la Nit del Comerç

Aquest dilluns s'ha obert el període per presentar candidatures a la Nit del Comerç, un esdeveniment que té l'objectiu de reconèixer el comerç local, un sector clau en el desenvolupament econòmic de la ciutat. Fins al 19 de maig, tots aquells comerços que compleixin el requisit de fer 25, 50, 75 o 100 anys podran presentar la seva candidatura a través d'aquest formulari d'inscripció, on a banda de les dades generals de la botiga hauran d'adjuntar documentació específica per acreditar l'antiguitat del comerç.

La gala se celebrarà el dia 7 de juliol a les 8 del vespre al pati del Teatre Kursaal. La Nit del Comerç també reconeixerà altres iniciatives i trajectòries amb premis a un comerç emblemàtic, a la innovació, a nous establiments, a les botigues amb encant i al millor tracte al client, premis que atorgarà un jurat professional.

La Nit del Comerç és organitzada per l'Ajuntament de Manresa -a través de ProManresa-, Regió7 i Prensa Ibèrica.