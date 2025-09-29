Diego Ocampo deixa de ser el seleccionador de la República Txeca

Diego Ocampo ja no és el seleccionador de la República Txeca. D'aquesta forma, el tècnic gallec es podrà dedicar en exclusiva al Baxi Manresa i no haurà de deixar els entrenaments de l'equip durant les finestres FIBA. Així ho ha anunciat la Federació Txeca de Basket, que posa fi a una relació que ha durat dues temporades. Ocampo va aconseguir l'objectiu de dur el combinat centreeuropeu a l'Eurobasket que es va disputar aquest estiu.\r\n\r\nSegons el president de la Federació Txeca, Zdenek Briza, "la decisió no ha estat fàcil. Ocampo no només va aconseguir avançar cap a l'Eurobasket. El segon objectiu era incorporar jugadors joves a l'equip i dur-ho a terme a través d'un canvi generacional. Creiem que aquesta tasca no es podia completar. Després de l'EuroBasket d'aquest any, hi va haver una discussió i quan vam discutir els avantatges i els inconvenients juntament amb l'entrenador, vam acordar rescindir mútuament la nostra cooperació".\r\n\r\nOcampo també ha explicat el seu punt de vista i ha comentat que "voldria destacar que aquesta decisió ha estat acuradament considerada i correspon a circumstàncies personals i professionals que fan que sigui apropiat acabar aquesta etapa en aquest moment. Al meu entendre, la selecció nacional necessita un entrenador diferent a mi en aquest moment", ha explicat el ja exseleccionador txec sobre la seva sortida del combinat nacional, que ha mostrat agraïment per aquesta oportunitat. El tècnic del Baxi Manresa afegeix que "ha estat un honor i una experiència professional molt enriquidora poder contribuir al desenvolupament i enfortiment del bàsquet a la República Txeca de la millor manera possible".\r\n