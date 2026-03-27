El Baxi Manresa buscarà a Lugo la desena victòria a l'ACB

El Baxi Manresa buscarà la desena victòria de la temporada contra un Río Breogan (dissabte, 18.00h. DAZN) amb qui està empatat a la classificació. Guanyar no només trencaria una ratxa de dues desfetes seguides sinó que allunyaria el mal cos que va deixar als bagencs la derrota de la setmana passada davant l'UCAM Murcia. En cas de derrota convindria que aquesta fos per menys de cinc punts per, com a mínim, conservar el bàsquet average. Al partit de la primera volta el Baxi Manresa va guanyar per 104-99. Tot i que després d'aquesta jornada encara en quedaran deu per acabar la fase regular ha arribat el moment en què tothom comença a mirar també cap a les altres pistes. Dels equips que lluiten a la mateixa zona de la classificació que el Baxi Manresa només el Hiopos Lleida juga contra un altre equip de la part baixa (Coviran Granada). Gran Canaria, Andorra, Saragossa i Burgos s'enfronten a Joventut, Baskonia, Tenerife i València.
L'horari del partit ha motivat que el Baxi Manresa avancés el viatge a aquest divendres al matí. Diego Ocampo ha explicat que Dani Pérez ja s'ha recuperat de la seva lesió. El base català s'ha incorporat progressivament a l'equip i estarà disponible per jugar contra el Río Breogan. També ho estarà Eli Brooks. En canvi, són dubte Hugo Benítez i Pauly Paulicap. El base perquè encara no ha fet net dels seus problemes al turmell i es sotmetrà a proves. I el pivot perquè pateix un virus des del dimarts. Qui està totalment descartat és Louis Olinde. Tot i que l'alemany té un millor aspecte no té data de retorn.
Ocampo ha diferenciat les lesions que pateix el Baxi Manresa darrerament en dos tipus diferents. Unes que depenen del propi equip i altres son fruit de la mala sort com els dos darrers contratemps que sofert Brooks a Granada i al Nou Congost contra l'UCAM Murcia. El tècnic aposta per fer bé les coses i fugir de la por. "No ens hem de tornar susceptibles i hem de mirar endavant. Hem de ser consistents mentalment i persistir", valora Ocampo.
Passar a jugar un partit per setmana quan durant tot l'any el Baxi Manresa ha doblat en moltes ocasions implica una adaptació al nou escenari. L'entrenador gallec demana als seus jugadors aprofitar els dies de descans per a descansar però que després facin "bons entrenaments i que no entrenin per entrenar". Com a objectiu esportiu la salvació és la meta i el bon treball n'és el camí.
El Breogan va sumar diumenge passat un important triomf a la pista del Gran Canaria. Aquesta victòria li va permetre atrapar el Baxi Manresa a victòries i superar-lo a la classificació perquè té un millor bàsquet average general. Ocampo opina del Breogan que "el seu nivell de rendiment i el seu nivell de competitivitat és molt gran. Tenen un gran mèrit com a club i com a equip".
El tècnic del Baxi Manresa destaca l'equilibri del joc interior del Río Breogan. "Jordan Sakho és un gran defensor del pick and roll i Dragan Apic fa molta feina bruta i ajuda l'equip. També tenen uns bases com Rusell i Mavra que generen moltíssim. I recuperen moltes pilotes i generen moltes pèrdues", explica l'entrenador del Baxi Manresa.
Luis Casimiro té els dubtes de Keandre Cook i Dragan Apic que no han entrenat amb normalitat però que l'equip gallec espera que puguin jugar encara que no sigui al cent per cent.
Martín Caballero, Juan de Dios Oyón i Iyám González arbitraran el partit.